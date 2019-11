Lewis Hamilton può battere a breve tutti i record di Schumacher

In un'intervista recente Toto Wolff, boss del reparto Formula 1 di Mercedes, ha dichiarato che Lewis Hamilton potrebbe superare i record di Michael Schumacher, diventando il pilota più titolato della storia della categoria massima dell'automobilismo.

Il britannico è sul punto di portarsi al casa il sesto titolo mondiale questa sera, durante il Gran Premio di Austin, e portarsi a un solo mondiale di lunghezza dal leggendario tedesco. Tra l'altro, se dovesse trionfare, arriverebbe a 84 successi, a soli sette GP di distacco da Schumi.

Ecco le parole di Toto Wolff:"Io credo che correrà fin quando sarà in grado di divertirsi e restare abbastanza competitivo." Poi, ad una domanda di Reuters su un possibile prosieguo della sua carriera fino ai 40 anni, proprio come Schumacher, ha risposto:"Un fattore d'età è presente, ma non incombe in questo momento. Kimi (Raikkonen, campione del mondo nel 2007 con Ferrari e ora in Alfa Romeo) ha appena festeggiato il suo quarantesimo, quindi perché no?"

"Nel frattempo dobbiamo continuare a fornire macchine di livello. Se lo facciamo si, potrà frantumarli (i record di Schumi)." Ha continuato quindi ponendo l'accento sulle vetture, in un momento in cui Hamilton è però particolarmente insidiato dalle monoposto Ferrari durante l'arco di questa stagione, concludendo poi con:"Penso sia eccitante. E' eccitante come nuovo potenziale traguardo."

Voi cosa ne pensate? Ce la farà l'ormai non più giovanissimo pilota a superare quella che sembrava, fino a un paio di anni fa, una leggenda irraggiungibile? Se la risposta è sì, quando pensate possa avvenire il sorpasso effettivo?

Per concludere vi informiamo che Lewis Hamilton in persona si è dichiarato pronto per un eventuale passaggio dalla sua Maybach personale ad una Mercedes EQC elettrica.