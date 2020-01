Lewis Hamilton ha appena donato 500.000 dollari per gli incendi in Australia

L'appena laureatosi sei volta campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton giovedì scorso ha comunicato di aver donato 500.000 dollari per il salvataggio della fauna selvatica australiana, la quale è stata vittima dei vastissimi incendi degli scorsi giorni.

Il pilota britannico (ora non lontano dai record di Schumacher) ha adottato uno stile di vita vegano, ed è sempre attento al tema ambientalistico. Adesso ha infatti postato una clip su Twitter che mostra un povero koala in fuga tra le fiamme. Alla fine viene salvato da civili e addetti ai lavori, ma la scena è senz'altro straziante.

In tutto gli incendi hanno causato la morte di 26 persone e ucciso o ferito un miliardo di animali in totale. "Mi intristisce profondamente sapere che più di un miliardo di animali in Australia sono morti in modo doloroso, senza via d'uscita e senza nessuna colpa." In questo modo ha commentato il primo pilota della Mercedes, che ha poi proseguito:"Il mio amore per gli animali non è segreto, non potendo esser d'aiuto, mi addolora pensare agli animali indifesi morti finora, spingendo alcune specie sull'orlo dell'estinzione. Dobbiamo lavorare insieme per cominciare con piccoli cambiamenti, e incoraggiare la nostra famiglia e i nostri amici a fare lo stesso, in modo tale da aiutare a modificare la direzione nella quale stiamo andando."

Anche Daniel Ricciardo, adesso in forze presso la scuderia Renault, ha elargito importanti donazioni. Ed anche in questo caso il tutto è stato condiviso via social. Oltre a ciò l'australiano ha fatto sapere a tutti la sua intenzione di autografare la tuta da gara che indosserà nel GP di Australia, per metterla poi all'asta e devolvere altri soldi in beneficenza. Dal nostro canto non dubitiamo che molti altri possano aggiungersi al generoso gesto.

Se foste curiosi di sapere cosa si prova a guidare tra le fiamme, vi rimandiamo ad una breve clip registrata durante i roghi che hanno interessato parte della California pochi mesi fa: in pratica è un inferno.