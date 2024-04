La lettera di Elon Musk ai dipendenti Tesla, ufficiali oltre 14.000 licenziamenti

Poche ore fa vi abbiamo raccontato dell’ipotesi che Tesla tagliasse il 20% della forza lavoro a livello globale. Ora, secondo un’email circolata internamente all’azienda, il taglio ufficiale sarebbe “più del 10%”.

La situazione in casa Tesla è molto delicata, il primo trimestre del 2024 è stato un mezzo disastro e la società ha avviato un processo per individuare le pedine più deboli a livello globale per iniziare una serie di licenziamenti. La produzione del Cybertruck è già stata rallentata in Texas, nel frattempo anche le linee della Giga Shangai hanno subito una riduzione, dopo che l’azienda ha collezionato circa 45.000 unità in inventario senza però venderle nei primi tre mesi del 2024. Ebbene i rumor relativi a imminenti licenziamenti si sarebbero confermati, la magra consolazione - però - è che riguarderanno meno persone di quanto si temesse.

L’email inviata da Elon Musk ai dipendenti sarebbe ormai trapelata in rete e ve la traduciamo in italiano nella sua totalità:

Nel corso degli anni siamo cresciuti rapidamente, con diverse fabbriche inaugurate in tutto il mondo. A causa di questa rapida crescita in alcune aree si è andata a creare una sorta di ridondanza dei ruoli. Preparando l’azienda a una nuova fase di crescita, è fondamentale che ogni aspetto della società punti a incrementare la produzione e a ridurre i costi.

Proprio per ridurre i costi ci siamo visti costretti a rivedere l’organizzazione generale delle nostre fabbriche e a prendere la difficile decisione di tagliare più del 10% dei posti di lavoro a livello globale. Non c’è nulla che io odi di più ma devo farlo. Questo ci permetterà di essere pronti, innovativi e affamati rispetto alla nostra nuova fase di crescita.

Voglio ringraziare personalmente tutte le persone che stanno per lasciare Tesla per tutto il duro lavoro fatto negli anni. Sono estremamente grato per tutto il contributo che hanno dato e gli auguro il meglio per le opportunità che avranno in futuro. È davvero difficile dirsi addio.

Per quelli che resteranno, voglio ringraziarli in anticipo per tutto il duro lavoro che ci sarà da fare. Stiamo sviluppando alcune delle tecnologie più rivoluzionare del settore automotive, dell’energia e dell’intelligenza artificiale. Preparandoci a una nuova ondata di crescita, la vostra determinazione sarà fondamentale per l’ottenimento degli obiettivi.

Grazie, Elon

Anche se non sappiamo esattamente quanti saranno i licenziamenti, “più del 10%” della forza globale significa almeno 14.000 dipendenti, visto che a oggi Tesla dà lavoro a circa 140.000 persone. Stando a ciò che si legge su internet, ad alcuni dipendenti sarebbe già stato bloccato l’accesso ai sistemi aziendali, non sappiamo però quali aree siano state maggiormente colpite dai licenziamenti, se ruoli d’ufficio oppure operai delle linee produttive. Nel frattempo il prossimo 23 aprile Tesla pubblicherà i dati relativi ai profitti del Q1 2024, con le azioni che dovrebbero valere attorno ai 50 centesimi di dollaro, un bel calo rispetto agli 85 centesimi del Q1 2023. Ricordiamo che nel Q1 2024 le vendite Tesla sono scese al di sotto delle 400.000 unità.

