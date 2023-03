Una lettera di 54 organizzazioni chiede al nuovo CEO di Toyota di focalizzarsi sull'EV

Le idee contrarie al passaggio alla mobilità elettrica sono costate il posto di CEO a Akio Toyoda, e a partire dall’1 aprile 2023 il nuovo CEO di Toyota sarà Koji Sato, ex boss di Lexus. In occasione della sua nomina, 54 organizzazioni globali hanno inviato una lettera chiedendo a Toyota un focus sull’elettrificazione.

Toyota è una delle più importante protagoniste dell’industria automobilistica, se non la più importante, dal momento che spesso è il brand che vende il maggior numero di auto nell’arco dell’anno a livello globale, ma è evidente che negli ultimi tempi la sua transizione verso le auto EV è stata troppo lenta, o almeno è quello che pensano gli addetti ai lavori. In effetti la prima auto full electric del marchio è stata la Toyota bZ4X, un modello piuttosto recente e poco fortunato a giudicare dai numeri di vendita, e resta l’unico modello EV presente in gamma.

Dunque, col passaggio delle redini nelle mani di Koji Sato, 54 organizzazioni rappresentanti di 26 paesi hanno chiesto al nuovo CEO di focalizzarsi al massimo sulla svolta EV, per recuperare il ritardo accumulatosi in questi ultimi mesi, e più in particolare hanno chiesto quanto segue: