LeTourneau TC-497, il veicolo più lungo della storia che funzionava con il nucleare

La storia recente narra di incredibili e avveniristici progetti meccanici, simbolo dello straordinario ingegno dell'uomo. Soltanto di recente vi abbiamo raccontato dell'eDumper, il più grande veicolo elettrico al mondo, ma non è l'unico.

Come dimenticarsi ad esempio del motore potente ben 72 volte quello di una Koenigsegg Regera, grande come un condominio. Oggi è la volta del LeTourneau TC-497, un treno con le ruote alimentato con energia nucleare.

Si tratta di un progetto che sarebbe dovuto servire all'esercito americano per la catena di approvvigionamento in luoghi impervi e difficili da raggiungere senza ferrovie o strade, ma alla fine non entrò mai in azione.

Rappresenta uno dei tanti emblemi del periodo della Guerra Fredda, in particolare a cavallo fra gli anni '50 e '80, quando vennero realizzati velivoli di ogni tipo, a volte vistosi, mastodontici quanto spaventosi.

Vi basti pensare che misurava ben 182 metri, quasi quanto due campi da calcio, e ad oggi la motrice di questo treno gommato la si può ammirare presso lo Yuma Proving Ground dell'esercito degli Stati Uniti a Yuma, in Arizona.

E' lunga circa 14 metri, per un'altezza superiore ai 3 metri, e ognuno dei sei pneumatici Firestone di cui è dotato misura circa tre metri di altezza e pesa una tonnellata. In ogni ruota era inoltre presente un motore elettrico, e tutte e sei lavoravano in tandem per poter spostare il mezzo, un po' come il funzionamento di oggi delle auto elettriche più moderne.

Il cuore pulsante del LeTourneau TC-497 erano i quattro motori Saturn 10MC da 1.170 cavalli ciascuno con due generatori AC e DC: un motore era stato posizionato nel vagone di controllo mentre gli altri tre per tutta la lunghezza del treno di modo da agevolare gli spostamenti. Il consumo era imbarazzante, 170 litri di carburante al minuto, di conseguenza nel 1955 il governo degli Stati Uniti decise di sostituire il progetto iniziale con un sistema di propulsione nucleare, idea che attendeva però una produzione corretta della fonte di energia atomica.

All'interno il treno con le gomme sembrava più un sottomarino che un semirimorchio, visto che era presente un angolo cottura, un bagno e sei cuccette. Peccato, o per fortuna, dopo 500 ore di test nel deserto dell'Arizona, alla fine il progetto venne accantonato.