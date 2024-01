Un leone marino contro Tesla Model Y: BYD lancia la Sea Lion 07

La Tesla Model Y è stata l’auto più venduta in Europa nel 2023, il SUV accessibile di Elon Musk però avrà presto una nuova concorrente eccellente: parliamo della BYD Sea Lion 07, pronta a essere commercializzata (per ora in Cina).

Il 2023 del SUV elettrico americano è stato davvero da record, il 2024 però non sarà da meno, anzi: dopo il recente taglio di prezzo in Italia per la Tesla Model Y e la promessa di una nuova Model Y Juniper in arrivo nel corso dell’anno, per la vettura di Elon Musk potrebbero prospettarsi nuovi record all’orizzonte. BYD però, dalla Cina, non resta di certo a guardare: dopo aver varato la nuova nave cargo Explorer NO.1 che può trasportare 7.000 auto, BYD sta per lanciare in Cina la nuova Sea Lion 07, della quale ormai conosciamo design e (alcune) caratteristiche.

Il colosso asiatico ha creato tre versioni differenti della Sea Lion 07. Alla base del listino troviamo una variante da 170 kW/228 CV di picco (70 kW nominali) e una velocità massima di 210 km/h, poco al di sopra una variante da 230 kW/308 CV di picco (sempre 70 kW nominali) da 225 km/h di massima, mentre al top della gamma troviamo una variante 4WD con doppio motore. Questi motori erogano di picco 160 kW e 230 kW, per una potenza complessiva di 390 kW/523 CV, 145 kW/194 CV nominali grazie ai motori 75+70 kW. Anche in questo caso la velocità massima è di 225 km/h. Certo il peso a vuoto di queste vetture non è proprio “piuma”: abbiamo rispettivamente 2.155 kg, 2.210 kg e 2.330 kg.

Lunga 4.830 mm, larga 1.925 mm e alta 1.620 mm, dimensionalmente parlando la Sea Lion 07 potrebbe effettivamente ricordare la Tesla Model Y, vedremo a che prezzo BYD riuscirà a venderla in Europa. Sarà anche interessante capire quanta autonomia avranno le varie versioni, del resto al momento la capacità delle batterie non è ancora stata pubblicata. Di certo sappiamo che saranno Blade Battery LFP, fiore all’occhiello del colosso cinese.