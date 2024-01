Leo Turrini: 'Ecco come sarà la nuova Ferrari e quanti Gp vincerà nel mondiale 2024'

Mancano circa due mesi all'avvio del mondiale di Formula 1 2024. L'appuntamento scatterà a marzo, quando le monoposto torneranno in pista per sfidarsi a suon di sorpassi e staccate. In realtà, sensazione di tutti gli addetti ai lavori, sarà ancora un monologo Red Bull: e la Ferrari?

Leo Turrini, giornalista che segue da anni la Formula 1 e che cura un blog su Quotidiano.net, ha cercato di anticipare il campionato che verrà della Rossa, quando manca circa un mese alla presentazione ufficiale della monoposto con il Cavallino Rampante.

Turrini invita a non credere alle favole: “Non prendete sul serio le indiscrezioni su clamorosi progressi al simulatore”, scrive, anche se comunque ci tiene a precisare: “Miglioramenti anche consistenti ci sono.. Ma tutti sanno, nell’ambiente, che Red Bull a luglio 2023 ha interrotto lo sviluppo su una vettura dominante e insomma ci siamo capiti”.

Di fatto la RB20 sarebbe già vecchia di 6 mesi e Red Bull sarebbe quindi al lavoro sulla vettura che scenderà in pista nel 2025. Due considerazioni che bastano per comprendere a che punto dello sviluppo sia la nuova monoposto che difenderà il titolo di campione del mondo e che sarà guidata da Max Verstappen, quello che probabilmente diverrà il pilota più forte di sempre.

In ogni caso, tornando alla nostra Rossa, Turrini spiega come a Maranello siano convinti di aver eliminato i difetti strutturali della SF-23: “Hanno lavorato molto su sospensioni, distribuzione dei pesi, gestione del pacchetto complessivo in funzione della usura gomme”.

Ovviamente l'obiettivo non sarà il Mondiale (“Mi dispiace, io non vendo palle”, scrive a riguardo il giornalista), ma in ogni caso ci sono i margini per fare meglio del 2023: “Il traguardo ragionevole è vincere almeno cinque gare, dando il senso di una inversione di tendenza. Poi, se parti bene le cose possono cambiare: ma nessuno inventa niente e conviene tarare le ambizioni sulla realtà fattuale”, conclude Turrini chiosando: “Adrian Newey non abita qui”.