È lei la Porsche di serie più potente di sempre, la nuova Taycan Turbo GT

Lo scorso mese di febbraio Porsche ha presentato la nuova Taycan 2024, un prodotto 100% elettrico migliorato in più punti, soprattutto l’autonomia. La gamma si completa oggi 11 marzo con l’arrivo della nuova Taycan Turbo GT, la Porsche di serie più veloce di tutti i tempi.

L’auto più veloce del marchio di Stoccarca arriverà in versione Taycan Turbo GT “standard” e Turbo GT con pacchetto Weissach. Entrambi i modelli erogano una potenza di picco superiore ai 1.100 CV, anche se è la versione Weissach a risultare la Porsche più veloce di tutti i tempi. A dirlo non siamo ovviamente noi ma il cronometro di Laguna Seca, il circuito californiano, dove lo scorso 23 febbraio 2024 la Taycan Turbo GT ha girato in 1:27,87 con Lars Kern alla guida. La potente GT ha entusiasmato anche al Nürburgring, dove ha girato con un prototipo di pre-produzione in 7:07,55, 26 secondi più veloce del precedente record di Kern a bordo di una Taycan Turbo S Sport.

Per capire cosa può fare questa arrabbiata GT, sappiate che l’accelerazione 0-100 km/h può avvenire in 2,3 secondi per la versione standard, in 2,2 secondi per la Weissach. I 200 km/h si toccano in 6,6 e 6,4 secondi. Entrambe le auto erogano una potenza nominale di 580 kW, il Launch Control però può portare la potenza a 760 kW oppure fino a 815 kW per 2 secondi, almeno stando alle misurazioni di Porsche.

Questo grazie a un potente inverter a impulsi che controlla i motori elettrici della vettura. Rispetto alla Turbo S, la Taycan Turbo GT pesa solo 75 kg in più e questo si deve a diverse parti realizzate in carbonio e a cerchi forgiati da 21 pollici ultra leggeri; con il pacchetto Weissach e la rimozione di alcune strumentazioni inutili alla guida in pista si riescono a recuperare 70 kg. La velocità massima della Turbo GT è fissata a 305 km/h, l’autonomia invece è stimata in 555 km secondo lo standard WLTP.

Ricordiamo che Porsche sta investendo a testa bassa sull’elettrico ad alte prestazioni, a gennaio è arrivata ufficialmente la nuova Porsche Macan fino a 784 km di autonomia urbana.