È lei l'erede di Lamborghini Aventador? Nuove immagini senza veli della supercar bolognese

Lamborghini ha confermato che il debutto della nuova supercar è alle porte, ma il popolo della rete non si ferma mai ed è soprattutto impaziente. Ormai siamo prossimi al revel, ma intanto sono apparse nuove immagini “rubate” che mostrano il look definitivo dell’erede dell’Aventador.

La nuova supercar di Sant’Agata Bolognese è stata avvistata in lungo e in largo negli ultimi tempi, ma sempre abbondantemente celata sotto il wrap bianco-nero che ne nascondeva i dettagli. Lamborghini ha poi depositato i brevetti del modello che hanno tolto ogni dubbio sulle linee della vettura, ma ancora mancava una foto che ritraesse la sportiva in “carne ed ossa”.

Alcune testate ne hanno ipotizzato il look con dei render basati sui brevetti di cui sopra, ma si trattava comunque di interpretazioni del design finale. Quest’oggi invece ci troviamo di fronte a due immagini (postate su Instagram dal profilo automotive_mike) che, sebbene mostrino un veicolo realizzato probabilmente in CGI, allo stesso tempo sembrano piuttosto credibili e probabilmente “rubate” da un configuratore o dalla brochure del veicolo stesso.

Siamo dell’idea che sia più bello scoprire una vettura e i suoi segreti il giorno del reveal, ma in questo caso il design è apparso prima del dovuto, e ve lo proponiamo quanto meno per conoscere il vostro pensiero a riguardo. Ciò nonostante sono ancora tanti i dettagli da scoprire sulla vettura, a partire dal nome, passando poi per i contenuti tecnici più specifici, quelli che si nascondono sotto al powertrain V12 ibrido.