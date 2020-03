LEGO Technic Dom's Dodge Charger: il nuovo set direttamente da Fast and Furious

Dopo la splendida Mustang di mattoncini dell'anno scorso, LEGO torna ad emozionarci prendendo a larghe mani direttamente dal mondo delle muscle car americane. Il nuovo set Dom's Dodge Charger fa parte della linea Lego Technic, quella dedicata ai fan più grandi. È un prodotto su licenza Fast and Furious.

Come detto, questa volta l'auto è stata inserita nella linea Lego Technic, che usa pezzi molto diversi rispetto alla linea classica. La Mustang, al contrario, faceva parte della famiglia di set "Lego creator expert".

La differenza tra un set LEGO e LEGO Technic è lampante, basta che confrontiate un prodotto come la nuova 500 (qui trovate tutte le foto) o la succitata Mustang con il Land Rover o la Bugatti Chiron (che qualcuno ha modificato con un vero motore per farla sfrecciare a 50Km/h) per afferrare al volo i tratti distintivi delle due famiglie di set Lego.

Nonostante la differenza di componenti, i creativi della Lego hanno fatto un lavoro impressionante per darci un set dalle linee comunque molto dolci, estremamente vicine a quelle della Dodge Charger originale.

Il set Lego Technic 42111 "Dom's Dodge Charger" si può già prenotare online, e l'uscita è prevista per il 27 aprile — data in cui sarebbe dovuto uscire il prossimo capitolo della saga di Fast and Furious. Il prezzo è di 104,99€, con cui ci si porta a casa una confezione da 1077 pezzi.

Ciliegina sulla torta: un piedistallo mobile posto sotto al pianale permette di esporre la Charger in una posa che riproduce un'adrenalinica impennata. Come per la Mustang del 2019, non mancano un paio di dettagli che faranno venire un sorriso agli amanti del tuning (che poi è uno dei leitmotiv di Fast and Furious): il poderoso motore V8 che esce dal cofano e le bombole di NOS sul bagagliaio.

Se amate le auto e i Lego è un must-buy assoluto.