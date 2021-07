LEGO presenta il set Volkswagen T2 Camper Van: quanti dettagli e quanta personalizzazione!

Se a fine gennaio 2021 LEGO ha lanciato il set 2-in-1 delle Porsche 911 Turbo e 911 Targa, ora ha aggiunto un altro veicolo di culto al suo portfolio di auto: l’iconico LEGO Volkswagen T2 Camper Van che prenderà il posto della versione LEGO Creator Expert Volkswagen T1 Camper Van, arricchendosi di tanti piccoli dettagli importanti!

Il nuovo set LEGO Volkswagen T2 Camper Van è particolarmente grande (2.207 pezzi per 15 centimetri di altezza, 35 cm di lunghezza e 14 cm di larghezza) e dunque progettato principalmente per gli appassionati del famosissimo camper van della casa tedesca e costruttori LEGO adulti.

Il set si distingue per tanti dettagli: il nuovo colore, una porta scorrevole, il caratteristico marchio T2 che avvolge il parabrezza anteriore Baywindow e un nuovo ma inconfondibile 'muso'. Non mancano il tetto pop-top con tenda, lo sterzo funzionante e un interno estremamente dettagliato con armadietti apribili, frigorifero, lavello e un fornello a gas con una teiera; ci sono pure sedie pieghevoli, l’iconica tavola da surf e poi il sedile posteriore pieghevole si trasforma in una comoda seduta. Lato personalizzazione notiamo diversi adesivi per decorare il modellino, tra dettagli retrò e targhe tedesche o statunitensi, naturalmente intercambiabili.

In merito a questo set, il designer LEGO Sven Franic ha detto quanto segue: “Il Camper Volkswagen è un veicolo raro che suscita nostalgia come pochi altri! Siamo certi che la versione LEGO porterà molto divertimento sia alle persone che hanno avuto la fortuna di averne uno o di andarci in campeggio, sia a coloro che lo hanno sempre desiderato. Anche se il Volkswagen Camper è già presente nella nostra collezione di auto LEGO, quest'ultima versione porterà ancora più soddisfazioni ai costruttori LEGO. L'interno meticolosamente equipaggiato ammalierà tutti i campeggiatori esperti e gli avventurieri, mentre, l'accattivante esterno con il tetto a scomparsa è una prodezza di ingegneria proprio come il veicolo originale”.

Il set LEGO Volkswagen T2 Camper Van è in disponibile dal 1° agosto 2021 nei LEGO Store e su LEGO.com al prezzo di 159,99 €. Da gennaio 2022, invece, risulterà disponibile anche nei migliori negozi di giocattoli.