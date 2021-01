LEGO Porsche 911 Turbo e Targa, arriva il set 2-in-1 con una sorpresa per i fan

La Porsche 911 è sicuramente un’icona senza tempo, non a caso LEGO ha deciso di collaborare con il marchio di Stuttgart per omaggiare sotto forma di modellino le nuove Porsche 911 Turbo e 911 Targa.

Si tratta di un set da collezione “due in uno”, saranno gli appassionati a scegliere quale tipo di 911 costruire, se in versione 911 Turbo con tettuccio fisso oppure 911 Targa con tettuccio aperto. Anche se fatto di mattoncini, il modello riprende tutte le caratteristiche essenziali dell’auto reale, dalla linea della spalla aerodinamica ai fari angolati, passando per il caratteristico cofano completo di stemma Porsche e il motore Boxer.

All’interno i sedili sportivi 2+2 (che si inclinano in avanti) e il cruscotto sono rifiniti in arancione scuro e color torrone, troviamo inoltre dettagli come la leva del freno a mano, il cambio e lo sterzo funzionale. Il tettuccio è completamente rimovibile e si può riporre sotto il cofano. Per celebrare il lancio del set, LEGO ha pensato di regalare ai primi fan che lo acquisteranno un “pacchetto del proprietario” in edizione limitata, con all’interno un certificato di proprietà, un portacarte ufficiale LEGO Porsche, un set di quattro stampe artistiche uniche ispirate a pubblicità contemporanee della 911.

I membri del programma fedeltà gratuito LEGO VIP potranno acquistare il set LEGO Porsche 911 Turbo e Targa a partire dal prossimo 16 febbraio su LEGO.com, dal 1 marzo invece arriverà per tutti e in esclusiva su LEGO.com e presso i LEGO Store. A che prezzo? 129,99 euro per un modello da 1.458 pezzi, alto 10,8 cm, largo 16 cm e profondo 35,5 cm.