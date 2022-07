La Siàn FKP 37 LEGO Technic in scala 1:1 è da oggi al Museo Automobili Lamborghini

Come ripetiamo spesso su queste pagine, LEGO è legata a doppio filo con il mondo dei motori e del Motorsport. Lo dimostra una volta di più la riproduzione della Siàn FKP 37 in scala 1:1 realizzata con oltre 400.000 elementi LEGO Technic, che da oggi 25 luglio 2022 si può ammirare presso il Museo Automobili Lamborghini.

La Lamborghini Sián FKP 37 realizzata con oltre 400.000 elementi LEGO Technic si potrà vedere dal vivo fino al 6 ottobre 2022 presso il Museo Automobili Lamborghini di Sant'Agata Bolognese, un museo dove fra l'altro siamo stati pochissimo tempo fa poiché posto accanto alla linea produttiva della Huracàn che abbiamo visitato. Il progetto è frutto di una collaborazione consolidata e pluriennale fra LEGO e Lamborghini, due brand che condividono i valori "brave, authentic e unexpected".

Ricordiamo che già nel 2020 era stata lanciata una Lamborghini Sián FKP 37 LEGO Technic in scala 1:8 lunga 60 cm, mentre il modello di cui parliamo oggi è a grandezza naturale. Per realizzarlo sono stati usati 154 tipi di elementi LEGO differenti, il telaio inoltre è coperto dal tessuto di elementi esagonali LEGO Technic creati su misura, con i fari posteriori che possono accendersi e spegnersi. All'interno ogni cosa è riprodotta con estrema fedeltà, compreso un volante di mattoncini decorato con il classico emblema Lamborghini e la bandiera italiana. I comandi del cruscotto sono stati invece costruiti da Masterbuilder LEGO, mentre i sedili sono da corsa.

Il peso totale dell'opera è di 2.200 kg, per completarla sono state necessarie 8.660 ore di lavoro, 5.370 ore per lo sviluppo, 3.290 ore per la produzione. La firma di questo capolavoro è posta da 15 specialisti di design, ingegneria e costruzione del team LEGO di Kladno, in Repubblica Ceca. Le dimensioni esterne sono identiche al modello ufficiale: 4.980 mm di lunghezza, 2.101 mm di larghezza e 1.133 mm di altezza.