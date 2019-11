LEGO lancia la meravigliosa Batmobile del Batman di Tim Burton: video e immagini

Sono passati ormai 30 anni dall'arrivo nelle sale del Batman di Tim Burton, e LEGO per l'occasione ha festeggiato rendendo disponibile una replica della Batmobile del film, composta da oltre 3.300 pezzi.

Il suo lancio effettivo è previsto per il Black Friday, e la macchina misura più di 60 centimetri di lunghezza, per una reincarnazione piuttosto fedele all'originale, nonostante resti presente l'altrettanto iconico stile LEGO. Quindi ritroviamo i fari anteriori sporgenti, una particolarissima griglia anteriore e le gigantesche alette laterali. C'è persino un abitacolo apribile a scorrimento, che rivela interni molto dettagliati e i classici rampini gadget. Ma i rampini non sono gli unici gadget che sono stati inclusi. Sono presenti anche le mitragliatrici nascoste, che fanno capolino da sotto al cofano se si ruotano gli esagerati scarichi.

Oltre alla macchina sono compresi tre minifigures, le quali includono Batman, il Joker e Vicki Vale. Tutte e tre sono nuove di zecca, ma al contempo ispirate al design del film. Infine, visto che il tutto è pensato per l'esposizione, nella scatola troviamo anche uno stand ruotante e una targhetta informativa. Questa informa sulle dimensioni della macchina nel film e le sue prestazioni, che consistono in uno 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi.

Il pacchetto costa 249,99€, e coloro che lo acquisteranno in un intervallo di date che va dal 29 di Novembre al 5 di Dicembre riceveranno pure una mini replica, fino ad esaurimento scorte. Questa è composta da 366 pezzi, ed è ovviamente meno dettagliata della principale, anche se ha comunque il suo perché. Non perdetevi il video e la galleria in fondo alla pagina.

Di recente l'azienda danese ha anche rilasciato le repliche della Corvette C8 e del Land Rover Defender 4x4 con sospensioni realistiche, date un'occhiata se volete. Infine Car and Driver ha stilato una personale lista delle migliori riproduzioni automobilistiche firmate LEGO, non lasciatevela assolutamente sfuggire.