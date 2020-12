Amanti di LEGO e fuoristrada? Ecco il Jeep Wrangler LEGO Technic

Da quanto LEGO ha cominciato a lanciare sul mercato dei kit legati al mondo automobilistico, oramai parecchi anni fa, il catalogo si è espanso a ritmi sempre più veloci. Solo negli ultimi due mesi la compagnia danese dei mattoncini più famosi al mondo ha presentato almeno quattro kit degni d'interesse.

Tra questi spicca sicuramente la fenomenale Ferrari 488 GTE LEGO Technic, lunga 48 centimetri e composta da ben 1.677 parti singole, ma in quel caso il costo si aggirava sui 179,99 euro, che sono davvero tanti per un appassionato alle prime armi.

Stavolta LEGO ha puntato un po' più in basso riducendo la complessità senza abbassare la qualità. In fondo alla pagina trovate infatti il nuovo prodotto a quattro ruote del brand: il nuovissimo Jeep Wrangler LEGO Technic.

Si tratta di una macchina composta da 665 mattoncini la quale va a replicare in modo alquanto fedele il Wrangler Rubicon portando in dote feature molto interessanti come sedili posteriori richiudibili, una ruota di scorta di taglia regolare e un fantastico verricello funzionante. Infine, sia le portiere che il cofano possono essere aperti, ovviamente. Lo schema colori giallo e nero invece attira con forza lo sguardo dell'osservatore, e di sicuro non passerebbe in secondo piano di fianco ad altri modellini più imponenti e complessi.

Per quanto riguarda le dimensioni, gli acquirenti si troveranno davanti a un SUV dall'altezza di 12 cm, dalla lunghezza di 24 cm e dalla larghezza di 13 cm. Dovete oltretutto sapere che Wrangler di LEGO è tutt'altro che modesto, e difatti vanta delle ruote sterzanti che vengono mosse tramite un pulsante rotante al posteriore, mentre le sospensioni si adattano ad ogni tipo di terreno proprio come farebbe il veicoli in acciaio e gomma.

Nel caso foste interessati, il Jeep Wrangler LEGO Technic farà la sua comparsa nei negozi a partire dal 1° gennaio 2021 al prezzo di 49,99 euro, mentre il pre-lancio è atteso per il 26 di dicembre, sia presso i LEGO Store sia sul sito ufficiale LEGO.

In chiusura, per restare in argomento, non possiamo non menzionare uno dei kit più spettacolari di sempre: ecco a voi la Lamborghini Sian LEGO Technic, la quale misura 60 cm di lunghezza ed è composta da ben 3.696 parti singole.