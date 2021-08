Lego ha creato una Toyota Supra funzionante in scala 1:1 per celebrare i 35 anni dell'auto

Negli anni abbiamo visto molte auto realizzate interamente con mattoncini Lego, dopo la Lamborghini Sian, adesso la casa danese propone la nuova Supra in scala 1:1 per celebrare il 35° anniversario di questo modello Toyota. E non si tratta di una semplice showcar: l’auto è infatti dotata di un motore elettrico che le fa sfiorare i 30 km/h.

L’auto è composta quasi totalmente di mattoncini, e sfoggia il giallo vibrante che abbiamo visto tante volte sulla GR Supra. I gruppi ottici sono stati riprodotti con pezzi e pezzettini, ma rimangono comunque funzionanti, e anche gli interni sono diventati “giocattolo” ad eccezione dei sedili e del volante.

Per la creazione della Lego Supra ci sono voluti 477.303 pezzi, e l'assemblaggio per metterli assieme ha richiesto 2400 ore di lavoro. Come detto le dimensioni sono pressoché le medesime, con una larghezza di 204 cm, rispetto ai 186,5 della versione reale, e una lunghezza di 435 cm, ossia 3 cm più corta rispetto all’auto in metallo. Il peso invece è aumentato notevolmente, e la versione “plasticosa” ferma l’ago della bilancia a 1885 kg, contro i 1640 della versione stradale.

La Supra di Lego verrà esposta al Legoland Japan fino all’11 ottobre, e dopo verrà utilizzata come showcar durante gli appuntamenti del campionato Super GT giapponese. Il modello è sicuramente tra i più iconici del marchio Toyota, è normale quindi che molti brand mostrino attenzione verso la sportiva giapponese.

Per il lancio della versione 2022 la stessa Toyota non ha badato a spese per girare lo spot dedicatole, e l’hanno lanciata letteralmente in un muro di scatoloni, ma anche in ambito gaming l’auto è molto ambita, tanto che a novembre debutterà anche in Forza Horizon 5.