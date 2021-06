LEGO ha creato una Lamborghini Siàn in scala 1:1: foto e tour virtuale

LEGO e Lamborghini hanno collaborato diverse volte negli ultimi anni, appena lo scorso maggio 2020 abbiamo potuto ammirare la nuova Siàn FKP 37 1:8 costruita in mattoncini LEGO Technic, ora però il progetto è diventato qualcosa di ancora più grande.

Costruita grazie all’utilizzo di oltre 400.000 pezzi LEGO Technic, la società danese ha presentato una spettacolare Lamborghini Siàn FKP 37 in scala 1:1. Un lavoro davvero impressionante che segue il lancio della variante 1:8 e che ha richiesto l’utilizzo di oltre 154 varianti differenti di pezzi LEGO, per un risultato da mascella spalancata.

Il peso totale della creazione è di 2.200 kg, le dimensioni sono identiche a quelle reali, ovvero 4.980 mm di lunghezza, 2.101 mm di larghezza e 1,133 mm di altezza. Per finire il progetto ci sono volute 8.660 ore di lavoro e sviluppo, con 5.370 ore dedicate alla progettazione e 3.290 ore invece spese per la produzione.

15 fra designer, ingegneri ed esperti costruttori hanno lavorato in team presso la città di Kladno, in Repubblica Ceca, implementando anche dei fari realmente funzionanti e dando alla carrozzeria un effetto di rivestimento UV identico a quello utilizzando realmente nelle fabbriche Lamborghini. Per saperne di più, la stessa LEGO vi guida in un tour virtuale che vi racconta passo-passo la genesi e la realizzazione del progetto.