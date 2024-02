LEGO ha creato una Ferrari 296 GTS a grandezza naturale: pesa più dell'originale

Come probabilmente sapete, Ferrari è attenta a monitorare il mercato a caccia di repliche non autorizzate, sue vetture utilizzate in malo modo e quant’altro. La società di Maranello è talmente fiera di ciò che crea che persino sui modelli LEGO c’è un attento controllo affinché tutto sia curato nei minimi dettagli - come accaduto in Florida.

Legoland Florida sta per inaugurare una nuova attrazione a tema Ferrari: parliamo di una Ferrari 296 GTS realizzata interamente in mattoncini, un’opera colossale in scala 1:1 che pesa addirittura più del modello originale. La vettura di mattoncini è lunga 4,57 metri e pesa 1.540 kg, dunque più della vera 296 GTS che ferma la bilancia a 1.470 kg - il che è davvero strambo, visto che la vettura originale monta un motore V6, un motore elettrico e una trasmissione automatica a 8 rapporti (guardate invece un motore V12 creato in mattoncini LEGO).

Alla realizzazione dell’opera ha lavorato un team di 10 persone, impegnate per 1.850 ore - ovvero 77 giorni. Il risultato finale però è obiettivamente spettacolare: la Ferrari 296 GTS di mattoncini LEGO ha i fari che si accendono sul serio e anche la targa è illuminata da LED. Le portiere si possono aprire per ammirare l’abitacolo realizzato interamente in mattoncini, o quasi, visto che Ferrari ha permesso l’installazione del vero sterzo della 296 GTS. Purtroppo il team che ha lavorato al progetto non ha rivelato quanti pezzi LEGO siano stati usati per la creazione, probabilmente hanno perso il conto vista l’entità dell’opera, di recente però per la costruzione di una Volvo V70 in scala 1:1 sono stati usati circa 350.000 pezzi, magari qui siamo sulla stessa cifra.

La Ferrari 296 GTS sarà esposta al Legoland Florida a partire dal prossimo 8 marzo 2024, se invece siete interessati alla vettura reale sappiate che si tratta di un bolide con motore V6 biturbo da 3.0 litri associato a un propulsore elettrico axial flux che generano in combo 610 kW/820 CV con 740 Nm di coppia. La velocità massima che può raggiungere la supercar è di 330 km/h.