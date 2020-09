Questa iconica Bentley LEGO vi costringerà a tirare fuori il portafogli

L'iconica Bentley "Blower" 4½ Litre è considerata da molti come la produzione più iconica in assoluto del brand britannico, nonché una delle auto da corsa più riconoscibili di sempre per il marchio della B alata.

Già soltanto per questo motivo la "Blower" meriterebbe di possedere il proprio modellino LEGO ma, nel caso non si fosse realmente convinti, magari gli sforzi messi in atto da BC Art toglieranno ogni dubbio. Difatti il progetto, pubblicato sulla pagina LEGO Ideas, ha ricevuto almeno 5.700 voti positivi a 280 giorni di distanza dalla chiusura dei voti. Niente male davvero, ma per ricevere l'attenzione della società danese dei mattoncini, BC Art deve raggiungere 10.000 preferenze.

A ogni modo, combinando mattoncini standard e quelli Technic, la Bentley Blower si mostra in due differenti tonalità di verde: una scura per il telaio, il serbatoio di carburante, i cerchi e il cofano, e l'altro in stile militare per il resto della carrozzeria. Interessante il fatto che il volante sia funzionante, poiché una serie di piccoli meccanismi emulano quello a grandezza naturale, ma è invece addirittura strabiliante la ricostruzione del motore sovralimentato nascosto sotto il cofano.

L'attenzione al dettaglio è encomiabile, e si nota anche grazie alla campanatura positiva che contraddistingue le ruote anteriori, che rappresenta una scelta tecnica normalizzata per l'epoca. Oltretutto il differenziale posteriore è connesso al motore, e quindi l'albero a camme verrà azionato quando la macchinina è in movimento.

Il progetto è partito nell'agosto del 2018, impiegando almeno otto mesi per raggiungere il compimento. Gli autori affermano di aver speso un numero di ore incalcolabile per progettare e riprogettare ogni componente fino a quanto non fosse tutto perfetto. Il risultato finale parla per sé, non credete?



Prima di lasciarvi alla galleria di immagini in calce vi consigliamo di dare un'occhiata ad altri due modellini LEGO, questa volta ufficiali. Il primo è la recentissima Lamborghini Sian LEGO Technic: il modellino è fenomenale e lungo 60 centimetri. Non possiamo infine non menzionare il set rally Martini Lancia LEGO: c'è anche la Delta Integrale EVO!