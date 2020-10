Questa leggendaria Nissan NPT-90 da 950 CV è attualmente in vendita

Le IMSA GTP rappresentano un pezzo di storia importantissimo per lo sport motoristico americano. La categoria, comparabile al Gruppo C FIA, sfornò mostri di potenza e vide l'interessamento di molti costruttori esteri, soprattutto giapponesi.

La vettura che vi mostriamo oggi è un esempio perfetto di IMSA GTP, nonché la vincitrice di quattro campionati: la Nissan NPT-90. Il nome crea un po' di confusione, poiché l'auto era ufficialmente schierata con la stessa denominazione della vettura che ha sostituito: GTP ZX-Turbo. Una zampata del reparto marketing per mantenere saldo il legame con la Nissan 300ZX di serie. Legame che era evidente anche sotto il profilo tecnico: il V6 da 3.0 litri, dotato di doppio turbo, capace in questa versione di erogare oltre 950 CV.

Il progetto NPT-90 nacque dopo il campionato IMSA GTP 1989, conquistato per la seconda volta dalla GTP ZX-Turbo. Electramotive, che si occupava dello sviluppo delle Nissan GTP, cambiò nome in "Nissan Performance Technology Incorporated", ricevendo anche più fondi da parte di Nissan e una struttura all'avanguardia a Vista, In California.

La NPT-90 delle immagini in calce è proposta da Stratas Auctions e al momento della stesura di questo testo non ha ancora ricevuto offerte (l'asta è visibile a questo link). Caratterizzata dal telaio numero 90-01, questa NPT-90 ha debuttato al GP Camel all'Heartland Motorsports Park del 1990, con alla guida Derek Daly e Bob Earl. In questa stagione la NPT-90 vinse il campionato con Geoff Brabham, conquistando anche il campionato costruttori. Successo bissato nel 1991. L'auto successivamente fu aggiornata alle specifiche 1992, che mantiene ancora ora, ultimo anno in cui disputò gare ufficiali. In totale la NPT-90 con telaio 90-01 disputò 22 gare, ottenendo 15 podi e 3 vittorie.

Restando in tema IMSA, vi segnaliamo la Porsche 962 IMSA GTP con livrea "Coke" venduta per 960.000 dollari e questa brutale Chevrolet Corvette del 1977, legata al regolamento IMSA GTO. (fonte immagini: Stratas Auctions)