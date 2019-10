La leggendaria concept Ford Indigo in vendita per 195.000$, ma non ha il motore

Sul marketplace di Facebook è comparso l'annuncio per una delle sole tre Ford Indigo prodotte dall'azienda. Parliamo di una concept car che doveva rappresentare il futuro delle auto da corsa. Qualcuno di voi forse se la ricorderà per il suo cameo nel videogioco Need for Speed II del 1997. Per quest'auto ultra-iconica sono richiesti 195.000$.

C'è un unico, grande, problema: l'esemplare in vendita è quello che generalmente viene chiamato un rolling chassis. Ergo, non ha un motore, è solo un veicolo prodotto da Ford per essere esposto durante le fiere. Sappiamo che esiste almeno una Ford Indingo realmente funzionante, e che questa è ancora di proprietà della Ford. Il modello in questione monta un V12 da 6.0 e 435CV.

Dovrebbe poi esistere un secondo modello da esposizione, ma privo di interni e porte funzionanti. Il veicolo in questione li ha entrambi. Certo quasi 200.000$ per un veicolo che non funziona realmente sono davvero tanti, ma parliamo di un pezzo incredibile della storia dell'automobilismo moderno. Al mondo ne esistono solo tre, e delle due che sono in circolazione e non blindate nel GQ di Ford, è pure la migliore.

Peraltro, lo ripetiamo, è una delle auto più iconiche di uno dei videogiochi di corsa più iconici di sempre: in Need for Speed II la Indingo era una delle auto più veloci e ambite.

Vale la pena ricordare, poi, che volere è potere: se proprio si vuole rendere funzionante questa Indingo nulla lo vieta. Del resto un appassionato è riuscito a far funzionare la Ferrari "UFO" 512S Modulo.