La leggenda della Red Typhoon, la 'Ferrari F40' che corse la Parigi-Dakar

Immaginatevi di prendere un'hypercar Ferrari di oggi, ad esempio la spettacolare SF90 XX Stradale presentata la scorsa estate, e di correrci la Parigi-Dakar, la gara più ostica al mondo, che si svolge su un terreno tutt'altro che consono per una rossa. Ebbene, qualcuno nel 1989 ha deciso di fare lo stesso con una Ferrari F40.

Quella che vi stiamo per raccontare è la storia del mitico Tifone Rosso, così venne ribattezzata la Ferrari del 40esimo anniversario che decise di trasformarsi in fuoristrada e di affrontare a viso aperto le dune del deserto africano.

Come è stato possibile? Vi starete domandando voi, tutto merito del genio di Franco De Paoli, titolare di un'industria tessile e poi proprietario di un'officina a Milano, che ha alle spalle ben 24 Parigi-Dakar, considerato uno dei grandi pionieri italiani dei Rally Raid.

Il suo obiettivo era quello di portare i mezzi più disparati a correre negli ambienti più ostili, fra cui anche la mitica F40, quella che all'unanimità viene considerata una delle auto più belle di tutti i tempi, se non la più bella in assoluto.

La Ferrari F40 è il gioiello stradale per eccellenza firmato Nicola Materazzi, ma nessuno avrebbe mai osato falla scendere in pista nel deserto, nessuno... tranne Franco De Paoli. Ovviamente il bolide del Cavallino Rampante non era adatto ad una corsa di questo tipo, di conseguenza si decise di realizzare una copia della silhouette della F40 in fibra di vetro (la foto più sopra è presa da RollingSteel.it, scatto di origini sconosciute), per poi montarla su una Mitsubishi Pajero, non senza difficoltà.

Anche il motore sotto il cofano non era quello di Maranello, ma un quattro cilindri turbo-benzina di derivazione Starion che venne montato in posizione anteriore longitudinale, per una potenza totale di 240 cavalli.

Alla fine la vettura tra “carena” della F40, e meccanica varia, era arrivata a pesare 1.700 chilogrammi, ma grazie alla sua aerodinamica riusciva a raggiungere i 210 km/h nonostante i 280 litri di benzina che venivano trasportati in un serbatoio extra large appositamente realizzato per affrontare le lunghe tappe della corsa.

Come andò quindi? Male, visto che la Ferrari F40 motorizzata Mitsubishi si arrestò durante una tappa in Niger non riuscendo quindi a finire la gara. Dopo la Parigi Dakar 1989, come raccontato dai ragazzi di RollingSteel, la vettura non subì alcun upgrade nonostante qualcuno si aspettasse di rivedere quel bolide ancora in strada, di conseguenza finì in un garage.

Un crudele destino volle che il deposito dove si trovava la F40 bruciò a seguito di un incendio, di conseguenza la Red Typhoon andò persa per sempre.