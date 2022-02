Leggenda della Formula 1 pronta a tornare con nuova scuderia, ritorno nel 2024?

I veterani appassionati della Formula 1 si ricorderanno di Mario Andretti, campione del mondo nel 1978 e quattro volte campione di IndyCar, una vera e propria leggenda del motorsport. Ebbene, il cognome potrebbe tornare in pista con le monoposto per eccellenza grazie al figlio Micheal Andretti, interessato a creare una nuova scuderia.

Stando a un tweet dello stesso Mario ripreso da Carscoops, Micheal avrebbe già presentato domanda formale alla FIA (Fédération Internationale de l'Automobile) per dare vita alla squadra Andretti Global, pagando ovviamente la quota di 200 milioni di Dollari. Così facendo, il team statunitense già parte dei campionati IndyCar e Formula E diventerebbe la undicesima scuderia della Formula 1, campionato che tornerebbe a superare quota 10 squadre per la prima volta dal 2016. Del resto, le regole consentono la presenza di massimo 13 team.

A questo punto si avvia già il “totopiloti”: chi diventerà parte del duo a bordo delle nuove monoposto Andretti? Le previsioni attuali porterebbero un pilota statunitense nella scuderia, mossa intelligente lato sponsor e merchandise – vedi il caso di Zhou per Alfa Romeo e di Mazepin per Haas – ma anche simbolo di fedeltà alle origini della squadra. Una possibilità potrebbe essere Colton Herta, 21enne che a oggi corre per la Andretti nella NTT IndyCar Series e che potrebbe fare il salto alla Formula 1, giusto dopo essere diventato il pilota più giovane di sempre a vincere una gara IndyCar. Il secondo pilota, invece, resta un importante punto di domanda. Non ci resta quindi che aspettare l’approvazione definitiva della FIA per sapere se dal 2024 ci sarà una nuova squadra sulla griglia di partenza.

A proposito di Formula 1, Alpine ha presentato la A522 con ben due livree diverse.