La leggenda F1, Nigel Mansell, mette in vendita le sue monoposto: c'è anche la Ferrari 640

Nigel Mansell, classe 1953, è stato campione della Formula 1 soltanto una volta, nel 1992, ma è rimasto nei cuori degli appassionati tanto da entrare a far parte dell’International Motorsport Hall oh Fame. Negli anni, il pilota inglese ha messo insieme una bella collezione di auto, e il prossimo maggio venderà alcuni dei suoi pezzi migliori.

Collecting Cars metterà in vendita una collezione di 12 Renault, invece sarà la casa d’aste RM Sotheby’s a gestire la vendita delle incredibili vetture della “The Nigel Mansell Collection”. Saranno in totale cinque le auto che finiranno all’asta il prossimo 14 maggio 2022, e due di queste sono delle vere e proprie pietre miliari del motorsport.

La regina è sicuramente la Williams FW14, telaio numero #005, la monoposto con cui ha vinto cinque gran premi nel 1991 e con cui è diventato campione mondiale di Formula 1 nel 1992, dopo il quale la vettura è finita dritta nel suo garage. Quindi non parliamo di una replica, ma del modello reale, lo stesso che, durante il gran premio di Silverstone 1991, ha dato un passaggio ad Ayrton Senna, rimasto senza carburante sulla sua monoposto.

Ma le sorprese non finiscono qui, infatti i potenziali acquirenti potranno avanzare le proprie offerte anche per la Ferrari 640 del 1989, telaio numero #109, la prima monoposto da Formula 1 ad aver montato un cambio semi-automatico. Durante i test invernali di quell’anno, la stella inglese non si era trovato particolarmente in sintonia con quest’auto, eppure nella gara d’esordio riuscì a vincere, con più di 7 secondi di vantaggio sul diretto inseguitore. Quell’anno non fu fortunato come quello passato in Williams, ma in ogni caso riuscì a portarsi a casa anche questa vettura, che andrà in vendita con le stesse gomme con cui ha corso la sua ultima gara.

Nella collezione di Mansell ci saranno però altre tre vetture da scegliere. La prima scelta sarà la Reynard 2KI Grand Prix Masters Cars del 2005, una monoposto “minore” che disponeva comunque di 650 CV e che veniva utilizzata in un campionato monomarca che coinvolgeva tutti gli ex piloti di Formula 1, e con questo esemplare Mansell siglò due vittorie.

Poi ci sarà il primo esemplare della iC Modulo M89 del 1990, che Mansell ricevette in regalo dallo stesso designer della vettura, Carlo Lamattina, e infine una Birkin Sprint del 1991, una kit-car sudafricana ispirata alla più famosa Lotus Seven.

