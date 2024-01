Una nuova legge vuole imporre il limitatore automatico in California: funziona col GPS

L’argomento “sicurezza stradale” è ormai un trend in diverse nazioni del mondo. Mentre in Italia si discute dei 30 km/h imposti a Bologna, in California una nuova legge potrebbe limitare le auto elettronicamente in base al GPS.

Altro che 30 km/h, in California fanno sul serio e il senatore Scott Wiener è intenzionato a promuovere una legge che limiti la velocità delle auto elettronicamente, in base alla strada che si percorre. Secondo la nuova proposta, le auto potrebbero superare il limite di velocità imposto di appena 16 km/h (10 mph), non di più; il tutto sarebbe gestito elettronicamente grazie alla tecnologia, che in base al GPS saprebbe sempre su che tipo di strada si troverebbero le vetture.

Per fare un esempio pratico: su una strada con limite di velocità a 30 km/h, il limitatore elettronico permetterebbe alle vetture di raggiungere al massimo i 45 km/h, non oltre. Spostandoci su una strada con limite di velocità a 90 km/h, ogni vettura non potrebbe superare i 105 km/h e così via. Considerando che i limiti di velocità sono già particolarmente severi in California, visto che in autostrada il limite massimo è di 65 mph (105 kmh), le vetture di nuova generazione non potrebbero mai superare i 120 km/h.

Il provvedimento farà sicuramente discutere, inoltre il testo prevede che il limitatore automatico possa essere disabilitato temporaneamente dal conducente, non è ancora chiaro però in che circostanze. Secondo il senatore Wiener la sicurezza stradale ha bisogno di manovre urgenti affinché ci siano sempre meno morti e feriti sulle strade: “Non c’è alcun motivo per andare oltre i 160 km/h sulle strade pubbliche, eppure nel 2020 la California Highway Patrol ha emesso oltre 3.000 multe per questa infrazione. Prevenire gli eccessi di velocità è una responsabilità civile al fine di prevenire inutili e terribili incidenti”. La legge imporrebbe il limitatore elettronico automatico sulle auto vendute in California a partire dal 2027, che ne pensate?

Nel frattempo sembra che le città europee con limite a 30 km/h non tornerebbero indietro, a Grazi il limite esiste addirittura da oltre 30 anni, Bologna è solo l’ultimo caso in Europa dopo moltissimi altri.