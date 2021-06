E-Legend EL1, la rinascita elettrica dell'Audi Sport Quattro regina dei rally

E-Legend è una società sita a 35 km da Ingolstadt, ed è pronta a regalarci un’auto dal fascino irresistibile. Si chiama EL1, ed è chiaramente ispirata alla leggendaria Audi Sport Quattro, la regina dei rally Gruppo B.

L’auto è stata progettata da Marcus Holzinger, che è anche il fondatore del brand e ha già lavorato come designer per Volkswagen. La EL1 sarà la prima di una serie di vetture ispirate alle sportive anni ‘80 utilizzate nei rally, ma è partito dall’Audi Sport Quattro perché suo padre aveva lavorato al design dell’auto originale.

Il propulsore montato sulla EL1 è totalmente elettrico e fornisce la bellezza di 816 CV. In realtà ci sono tre motori elettrici, di cui uno montato sull’asse anteriore e i restanti due montati sul posteriore dell’auto, un layout molto simile a quello Audi, utilizzato ad esempio sulla E-Tron. L’impianto elettrico invece sfrutta un pacco batterie da 90 kWh che sfrutta la stessa tecnologia a 800 volt della Porsche Taycan, che dovrebbe garantire fino a 400 km di percorrenza o due giri del Nordschleife guidando al massimo delle potenzialità in modalità SportPlus.

Grazie alla trazione integrale e al telaio monoscocca in fibra di carbonio – che aiuta a limitare il peso a soli 1680 kg – le prestazioni sono molto promettenti: ci vorranno 2,8 secondi per scattare da 0 a 100 km/h, mentre i 200 km/h si dovrebbero raggiungere in meno di 10 secondi.

La sfida più grande nello sviluppo di questa vettura è stato il raffreddamento, che sfrutta un sofisticato sistema a liquido per raffreddare le batterie e permettere così di ricaricarle velocemente.

Il design invece è chiaramente ispirato alla Sport Quattro, con un corpo vettura molto allargato che ricorda la versione S1 Gruppo B, con gruppi ottici a LED sul frontale così come al retrotreno, e cerchioni a cinque razze bianchi, da 19 pollici all’anteriore e da 20 pollici al posteriore.

Il prezzo della vettura in allestimento base sarà di 1,06 milioni di euro e verrà prodotta in solo 30 esemplari, che entreranno in produzione dal prossimo anno. E-Legend ha già annunciato che alla EL1, seguiranno anche la EL2 e la EL3. Holzinger ha fatto capire che la EL2 dovrebbe essere un tributo elettrico alla Lancia Stratos HF Stradale, mentre la EL3 sarà un tributo di una vettura tra Lancia Delta S4, Lancia Rally 037, Peugeot 205 Turbo 16 E2 e Renault 5 Maxi Turbo.

Queste rivisitazioni in chiave moderna di vetture iconiche del passato ci fanno impazzire, per questo non possiamo fare a meno di consigliarvi questa nuova Porsche 928, oppure la restomod della Lancia 037 ad opera di Kimera Automobili.