LEF, il triciclo elettrico per andare al lavoro a zero emissioni

Ricordate il Cugino IT della Famiglia Addams? Bene, perché si è aggiornato, passando a un veicolo totalmente elettrico: ecco a voi LEF, un triciclo coperto a trazione elettrica.

Ingegnerizzata e costruita in Olanda, all’interno della LEF non ci sono pedali e si accelera usando una manopola dedicata sul volante, disegnato in stile “jet da combattimento”. I produttori assicurano che il veicolo può affrontare anche le intemperie, inoltre nonostante le sue piccole dimensioni può trasportare fino a 200 kg di peso, con lo spazio di bordo che permette di alloggiare fino a 50 litri di “bagagli”.

Sempre secondo la casa madre, la LEF sarebbe molto più comoda e sicura di un tradizionale scooter o di una bicicletta. Il suo design “chiuso” infatti protegge da eventuali urti molto più rispetto a un veicolo a due ruote “aperto”. Ma parliamo di prestazioni: per legge, per essere affiancata a e-bike e monopattini elettrici, la LEF non supera i 25 km/h, ha un motore da 1000W a trazione sulle due ruote posteriori e promette una buona accelerazione e discrete performance in salita.

La batteria da 48V può conservare di base 10Ah di energia, sufficienti a percorrere fino a 30 km di strada. La LEF però si può avere anche con 20Ah e 30 Ah, fino a 90 km di autonomia. Quanto costa? 4.380 euro di base tasse incluse, mentre con la variante a 3 batterie arriviamo a 5.130 euro.