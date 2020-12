La prima stazione Loop di Elon Musk sotto Las Vegas: LED e architettura sci-fi

Elon Musk è sicuramente conosciuto per il suo impegno in Tesla e SpaceX, non bisogna dimenticare però che il CEO sudafricano possiede anche The Boring Company, la società dei lanciafiamme e dei tunnel che vogliono cancellare il traffico cittadino negli USA. A tal proposito abbiamo le immagini della prima stazione sotterranea di Las Vegas .

I Loop di The Boring Company sono dei tunnel sotterranei all’interno dei quali le auto a guida autonoma - in un futuro sempre più prossimo - potranno guidare senza problemi ad alte velocità fra una città e l’altra. Esisteranno anche delle stazioni fra un punto e un altro, e la società ha svelato le prime immagini proprio poche ore fa.

Ci troviamo sotto il Las Vegas Convention Center (LVCVA), che ha pagato la sua stazione Loop ben 50 milioni di dollari; da questo punto ci si potrà spostare agilmente verso i vari casinò della città. Il tunnel è praticamente già pronto, l’apertura ufficiale era attesa per gennaio 2021 in concomitanza con il CES (sarebbe stato perfetto!), purtroppo cancellato a causa del Coronavirus.

L’inaugurazione è dunque solo rimandata, Boring Company però sta continuando a lavorare e vediamo oggi come le scale mobili per i passeggeri siano già pronte, così gli stalli per le auto. Sul soffitto inoltre, in pieno stile Elon Musk, sono stati montati dei LED RGB che possono creare atmosfere a dir poco psichedeliche. Sembra dunque che il futuro sia pronto a cominciare...