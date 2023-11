Leclerc vuole andare a Lourdes, Ryanair gli offre il biglietto: 'Serve un passaggio?'

E' decisamente simpatico il tweet pubblicato nella giornata di ieri da Ryanair su X. La nota compagnia aerea low cost ha offerto un biglietto aereo a Charles Leclerc dal Brasile a Lourdes.

Se qualcuno si fosse perso qualcosa sappiate che il pilota monegasco ha chiuso il Gp di Formula 1 del Brasile durante il giro di formazione a seguito di un guasto tecnico, e dopo essere rientrato ai box Charles Leclerc si è auspicato una visita a Lourdes: "Quest'anno non è stato un anno in cui sono stato proprio fortunato... Forse un viaggio a Lourdes mi aiuterà a un certo punto... Non so che fare", le parole del pilota Ferrari a caldo ai microfoni di Sky Sport F1.

Una battuta, quella del monegasco, a cui ha replicato con altrettanta ironia Ryanair che attraverso la propria pagina X ha pubblicato un biglietto con partenza dal Brasile e arrivo all'aeroporto di Lourdes per il passeggero Charles Leclerc, con tanto di didascalia: "Serve un passaggio per Lourdes, Charles?".

Viene poi segnalato il numero del sedile, il 16, che è ovviamente quello che il pilota utilizza in Formula 1, mentre la lettera “F” sta quasi sicuramente per Ferrari. C'è poi la reference che invece è eloquente, “1NCID3N7”, chiaro riferimento a quanto accaduto ad Interlagos.

Tramite il biglietto si evince inoltre che Leclerc può imbarcare 2 bagagli piccoli, molto probabilmente un riferimento alle parti del corpo del pilota, chiaro indizio di come il povero Charles ne abbia... le scatole piene di questa situazione.

Ma non finisce qui perchè se provate ad inquadrare il QR code che trovate sul biglietto, vi si aprirà un video del videogioco F1 23 mentre il pilota della Rossa fa un giro a San Paolo.

La compagnia aerea non è nuova a questi post ironici sui suoi social ma se in questa occasione ha fatto venire un sorriso ai fan di Maranello, lo scorso mese di settembre Ryanair aveva preso in giro Carlos Sainz dopo la questione dell'orologio rubato facendo infuriare i più.