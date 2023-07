Per Leclerc Verstappen è un'ossessione: ecco cosa è apparso sullo schermo del sui iPhone

Charles Leclerc sente particolarmente la rivalità con Max Verstappen. Il pilota Ferrari sta vivendo una stagione tutt'altro che idilliaca a differenza invece del bicampione del mondo, domenica vittorioso anche a Silverstone.

Sono molti quelli convinti che, numeri alla mano, Verstappen diverrà il pilota più forte di sempre, e ovviamente tale situazione sembrerebbe essere frustrante per il buon Leclerc. Il pilota monegasco vorrebbe trionfare ogni weekend come fa il collega olandese, ma è invece costretto spesso e volentieri a incappare in problematiche varie, così come accaduto anche nel weekend, con una gara delle Rosse decisamente anonima.

A conferma di quanto questa rivalità sia sentita anche un particolare che è apparso sui social nelle scorse ore, una foto pubblicata su Twitter in cui si può vedere chiaramente lo schermo dell'iPhone 14 di Leclerc.

Lo scatto risale allo scorso weekend, a prima del Gp di Silverstone, e osservandolo bene si nota chiaramente come vi sia impresso sulla home del telefono il numero di punti detenuti da Verstappen in classifica.

Il 25enne monegasco deve aver deciso di installare l'applicazione per iOS che ti permette di avere sotto controllo in ogni momento i punti di un pilota di Formula 1 o di una determinata scuderia, e Leclerc ha deciso di ricevere un aggiornamento costante per quanto riguarda l'olandese, cosa chiaramente visibile attraverso il numero #1 grande che si trova a sinistra della notifica del telefonino.

Si tratta di un fatto senza dubbio curiosa, anche perchè, chi vive in prima persona la Formula 1 come appunto Leclerc, dovrebbe essere a conoscenza dei punti del rivale, o per lo meno, di quelli del suo più diretto concorrente come appunto Verstappen.

Ossessione a parte, anche in Inghilterra come detto sopra le Ferrari non hanno brillato e proprio il 25enne di Monte Carlo ha vissuto nuovi momenti tesi con il muretto box. Dopo quanto accaduto durante gli scorsi Gp, come ad esempio in Spagna e il famoso siparietto di Leclerc inerente le gomme soft, lo stesso ha chiuso la gara praticamente restando in silenzio, visibilmente deluso dall'ennesima prova della sua SF-23.