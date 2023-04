Leclerc, scippo orologio da 2 mln di euro a Viareggio: arrestati 4 napoletani. Video furto

Si è chiusa con l'arresto di quattro persone l'indagine a seguito dello scippo dell'orologio di Charles Leclerc, pilota Ferrari, derubato a Viareggio il 18 aprile di un anno fa: le forze dell'ordine hanno fermato quattro persone.

Dopo un disastroso Gp d'Australia in cui Leclerc è uscito al primo giro, sicuramente una buona notizia per il talento monegasco. Lo scippo avvenne precisamente il giorno di Pasquetta dell'anno scorso: il pilota della Rossa era in via Salvatori assieme ad Antonio Ferrari, il suo preparatore.

Ad un certo punto si è avvicinato loro un uomo che con la scusa di un selfie ha strappato immediatamente l'orologio dal polso di Leclerc, precisamente un Richard Mille dal valore di ben due milioni di euro.

Dopo quasi un anno di indagini, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio sono riusciti a risalire ai responsabili, tre uomini e una donna, indagati con l'accusa di rapina. Secondo quanto emerge sarebbero tutti originari del centro storico di Napoli e già conosciuti alle forze dell'ordine: gli stessi avrebbero sia eseguito lo scippo quanto ideato.

Per individuare i malviventi le forze dell'ordine hanno acquisito le immagini di videosorveglianza presenti nella zona della rapina, sentendo anche le versioni dei testimoni. Il furto sarebbe stato compiuto materialmente da due persone che si sarebbero mosse su uno scooter di grossa cilindrata intestato ad un prestanome, mentre gli altri due della banda avrebbero noleggiato un SUV a Napoli.

La coppia a bordo dell'auto avrebbe seguito Leclerc da Forte dei Marmi fino a Viareggio, per poi agevolare la fuga dei due a bordo dello scooter impedendo che fossero eseguiti. Non è chiaro se l'orologio da due milioni di euro di Leclerc sia stato ritrovato, in ogni caso i 4 ladri sono accusati di altre rapine, a cominciare da quella di un orologio da 40mila euro avvenuta a Forte dei Marmi sempre il 18 aprile 2022, ai danni di un ragazzo di Lucca che fu anche percosso. Ad agosto del 2021, invece, la banda avrebbe sottratto ad una turista francese, sempre a Forte dei Marmi, un orologio da 80mila euro.