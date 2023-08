Leclerc davanti a Sainz? La stampa spagnola ne è certa: 'Solo merito della fortuna'

E' scontro tra il giornale spagnolo Marca e la stampa italiana riguardo ai piloti della Ferrari. Dopo l'incidente in Belgio, che ha causato il ritiro di Sainz e il sorpasso in classifica di Charles Leclerc, la stampa spagnola considera la performance del monegasco come frutto della fortuna.

L'edizione 2021 del GP del Belgio fu pazzesca per via della sua durata, quest'anno invece è stato caratterizzato da una vicenda che ha coinvolto Carlos Sainz e Oscar Pilastri: un incidente che ha creato molta discussione. Marca pare abbia approfittato della situazione mettendo dubbio l'equità del trattamento all'interno della squadra Ferrari, sostenendo che Leclerc riceva un trattamento preferenziale. Non è la prima volta che Marca difende a spada tratta il proprio connazionale.

Nonostante le critiche e le sfide affrontate da Carlos Sainz, Marca continua a sostenere il pilota spagnolo, dichiarandolo il vero talento della squadra e l'unico vero "uomo di squadra" della Ferrari. La stampa spagnola ha sottolineato che, nonostante Leclerc abbia ottenuto risultati migliori nelle ultime gare, la fortuna sembra essere stata dalla sua parte, mentre Sainz ha perso posizioni in classifica a causa di quest'ultimo ritiro.

In Belgio si archivia infatti la prima parte della stagione 2023 nel peggiore dei modi possibili per lo spagnolo, con il primo zero stagionale portato a casa. Il Gran Premio si è concluso infatti con il trionfo della Red Bull dove per l'ennesima volta ha distrutto il trofeo.

Se da una parte troviamo il giovane pilota della McLaren convinto che quello in curva uno sia stato semplicemente un normale incidente di gara, dall'altra Carlos Sainz ha incolpato l'australiano di "troppo ottimismo" al via e di mancanza di esperienza, raccogliendo così le critiche di molti tifosi.