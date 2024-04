Leclerc-Sainz, scintille in Cina, il monegasco: 'Lotta più con me che con gli altri'

Durante il Gran Premio della Cina Carlos Sainz e Charles Leclerc si sono sfidati con molta "vigorosità" durante la gara. Il tutto avrebbe creato un battibecco il quale lascia pensare che i due piloti Ferrari siano ai ferri corti. Ma cosa è successo?

I due piloti della Ferrari sono quasi entrati in contatto al tornantino di curva 14 a sul circuito di Shanghai. In quell'occasione, lo spagnolo si sarebbe difeso dall'attacco di Leclerc (per il quarto posto) in modo molto aggressivo, troppo aggressivo secondo Leclerc. Questo ha favorito la fuga di Sergio Perez, che è poi arrivato terzo al traguardo con ampio distacco dalle due Ferrari. Questa manovra non è stata ben accolta da Leclerc, il quale ha espresso la sua insoddisfazione tramite una frecciatina polemica al vicino di box attraverso la radio.

Dopo la gara infatti, Leclerc ha discusso apertamente con il suo ingegnere di pista, Xavi Marcos, nel muretto box della Ferrari, lasciando intendere che qualcosa non va e che bisogna parlarne con tutti i membri del team. Dalle parole del monegasco si è sentito qualcosa del tipo "Ne dobbiamo parlare dopo. Ma comunque sembra che lui (Carlos Sainz) stia lottando più contro di me che contro gli altri…".

Sainz, del resto, sta dimostrando di essere in uno stato di forma degno di nota, dal momento che, fino ad ora, era sempre arrivato avanti a Leclerc. Tutto dire considerando che il pilota spagnolo è destinato a lasciare Ferrari il prossimo anno per fare spazio a Lewis Hamilton. Leclerc pare non apprezzare questo particolare periodo e di sentirsi da meno (probabilmente) rispetto a Sainz, accusandolo (come già riferito dalle sue stesse parole) che egli abbia improvvisamente acceso una rivalità tra i due. Cosa che, alla lunga, danneggerebbe tutta la scuderia.

L'equilibrio tra i due piloti pare si stia pian piano sgretolando. Sainz, del resto, non ha nulla da perdere data la sua imminente partenza, mentre Leclerc (su cui Ferrari punta ancora molto) sente la pressione del compagno che pare voler dimostrare a Ferrari che si sono sbagliati sul suo conto.

Non è da escludere che Sainz stia provando in tutti i modi a mettersi in mostra senza badare troppo ai risultati di squadra col fine di strappare un contratto importante per la prossima stagione. Si vocifera infatti che Sainz potrebbe essere ad un passo dal firmare con la Mercedes e che egli potrebbe prendere direttamente il posto di Hamilton come pilota principale del team.

