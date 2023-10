Leclerc in pole position negli USA, il siparietto con il box: 'Mi è venuto un infarto!'

Magia di Charles Leclerc con Ferrari: negli USA è riuscito a piazzare la sua rossa davanti a tutti, ottenendo così la terza pole position di questa travagliata stagione 1. Domani, che come da date di campionato di Formula 1 2023 si correrà il Gp, il monegasco partirà quindi davanti a tutti, sperando di portarsi a casa la vittoria.

Una pole position spettacolare ma che ha fatto venire quasi un attacco di cuore al pilota di Maranello, e lo si capisce chiaramente dal simpatico scambio di battute con l'ingegnere Xavi al muretto.

"Ho appena avuto un infarto perché il mio ingegnere mi ha detto 'limiti della pista' e poi 'per Verstappen'", ha raccontato Leclerc. “Quando ho sentito 'track limit' ho dato un pugno al volante e al casco e poi ho sentito 'per Verstappen' e poi ho pensato 'ok, questa è una notizia migliore per noi'. Ecco perché in questo momento ho chiesto a Xavi di dirmi il nome prima dei 'limiti della pista', così non mi emoziono troppo”.

La pagina Facebook Hammertime ha pubblicato l'intero scambio di battute fra i due: "Verstappen, tempo sul giro 1:34.718", dice Xavi, con Leclerc che replica: "Oh per l'amor del cielo, per l'amor del cielo". Quindi l'ingegnere: "Allora… Tempo sul giro cancellato… per Verstappen" e il monegasco: "Ma per l'amor del cielo, dimmi prima il nome! Prima il nome per l’amor del cielo", la replica: "Ok. Tempo cancellato a Verstappen". Di nuovo Leclerc: "Ok, ma nel frattempo io ho avuto un infarto". Quello fra il monegasco e il muretto è stato un rapporto di amore e odio in questa stagione, e la prima sfuriata di Leclerc era arrivata già in Bahrain dopo il ritiro.

A fine qualifiche, parlando con i microfoni di Sky Sport, il pilota Ferrari ha raccontato: "Tutto sommato, è esattamente quello che mi lamento dall'inizio della stagione, quando abbiamo una macchina molto incoerente. Sono molto contento –non è un anno in cui mi sento particolarmente a mio agio con la macchina. Però abbiamo lavorato tantissimo, soprattutto dall’inizio della seconda parte della stagione, quando abbiamo imparato a capire meglio la vettura”.

Così infine il team principal Vasseur, ai microfoni di Sky Sport F1: “La pole rappresenta una buona posizione per la partenza di domenica. Non è un risultato, perché i punti si fanno la domenica e sarà difficile. Ma sono contento per Charles, era importante far bene per lui, ed è il modo migliore per preparare la gara. È una buona pietra miliare per il team“. Più sopra il video del team radio mentre qui sotto trovate il filmato della pole di Leclerc negli USA.