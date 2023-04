Leclerc può lasciare la Ferrari: 'C'è una clausola, se non fa abbastanza punti...'

E' un periodo senza dubbio non facile per Charles Leclerc, talento monegasco di casa Ferrari. Il pilota è uscito al primo giro del Gp di Australia, e di recente il suo indirizzo di casa è divenuto pubblico, costringendo lo stesso ferrarista a chiedere pubblicamente di non essere più disturbato.

Una stagione 2023 che fino ad ora è stata tutta in salita, complice una Ferrari SF-23 dimostratasi non all'altezza delle rivali, e il futuro resta di conseguenza incerto. Da più parti si parla di un possibile addio di Leclerc a Maranello, sostituito da Lewis Hamilton (che nel contempo ha il contratto in scadenza a fine anno).

Le parti in gioco hanno sempre smentito tale ipotesi ma è logico pensare che alla fine la risposta la darà il mondiale. Se il monegasco dovesse chiudere il campionato ancora in maniera deludente, a quel punto potrebbe anche optare per prendere altre strade nel caso si aprissero le porte per delle interessanti opportunità.

Un'opzione, quest'ultima, sottolineata anche dal consulente tecnico di Red Bull, Helmut Marko. Parlando negli scorsi giorni con i microfoni dei tedeschi di Auto Bild, ha portato alla luce l'esistenza di una clausola nel contratto che lega Leclerc alla Ferrari, e che permette una separazione consensuale.

“E' una cosa piuttosto comune – ha spiegato Marko parlando con la stampa - avere nel contratto una clausola legata al numero di punti conquistati, fissata più o meno poco dopo la pausa estiva. Se non si raggiunge quella determinata quantità di punti, entrambe le parti sono libere di rompere il contatto. Fu proprio questa la clausola che permise a Vettel di chiudere con la Red Bull e di unirsi alla Ferrari a partire dal 2015".

Marko vede più al sicuro Sainz di Leclerc: "Per la Ferrari – ha aggiunto - in questo momento non ha senso fare a meno di Carlos Sainz, il quale sta facendo un buon lavoro. Diverso invece è il caso di Charles Leclerc”.