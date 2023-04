Leclerc: 'Il mio indirizzo è diventato pubblico, vi prego non venite più sotto casa mia'

Nel giorno di Pasqua il pilota della scuderia Ferrari Formula 1, Charles Leclerc, ha pubblicato un appello sulla propria pagina Instagram rivolto ai suoi tifosi. Il talento monegasco ha chiesto, giustamente, di non essere più disturbato.

Un po' a sorpresa l'ex guida della Sauber ha invitato i suoi fan a non continuare a citofonare a casa sua per chiedere un selfie o un autografo. Anche nella giornata di ieri, di festa e riposo, Leclerc è stato disturbato da un fan che voleva una foto con lui, ed evidentemente tale situazione è divenuta ingestibile.

"Ciao a tutti – inizia così l'appello del pilota Ferrari pubblicato tramite stories sulla sua pagina Instagram - negli ultimi mesi, il mio indirizzo di casa è diventato pubblico per qualche motivo, portando molte persone a radunarsi sotto il mio appartamento, suonare il campanello e chiedere foto e autografi”.

Quindi Leclerc ha proseguito: “Anche se sono sempre veramente felice di essere disponibile per voi e apprezzo davvero il vostro sostegno, vi prego di rispettare la mia privacy e di non venire a casa mia". Il pilota della Rossa ha poi concluso il suo appello rivolgendosi così ai fan: "Mi assicurerò di fermarmi per tutti quando mi vedete per strada o in pista, ma non scenderò se venite a trovarmi a casa. Il vostro sostegno, sia di persona che sui social media, significa molto per me, ma c'è un limite che non dovrebbe essere oltrepassato. Buona Pasqua a tutti".

Charles Leclerc, reduce da un'uscita al primo giro in Australia, ha quindi voluto giustamente chiarire le cose, chiedendo il rispetto della sua privacy. Non è ben chiaro come il suo indirizzo di casa sia finito di dominio pubblico, ma in ogni caso Montecarlo non è una metropoli di svariati chilometri quadrati e qualche “simpatico” avrà ben pensato di condividere il civico dove risiede Leclerc dopo averlo scoperto.

Una situazione spiacevole soprattutto se le “visite” sono continue: immaginatevi ogni volta che uscite di casa dover firmare autografi e fare selfie con i tifosi? La speranza è che dopo questo accorato appello i supporters possano lasciare stare una volta per tutti il pilota della Rossa, facendolo meglio concentrare sul proseguo del campionato del mondo di Formula 1.

La stagione del Cavallino Rampante è iniziata nel peggiore dei modi ma c'è ottimismo in vista delle prossime uscite ed in particolare di Imola dove dovrebbe debuttare la Ferrari SF-23 EVO con una serie di modifiche importanti.