Leclerc guida la Ferrari F2003 di Schumacher: il video show da Yas Marina

Il pilota della scuderia Ferrari Charles Leclerc, si è divertito ieri sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, guidando una F2003 GA. Si tratta della monoposto che fu portata alla vittoria del mondiale da Michael Schumacher, un'auto fantastica ancora oggi.

La sigla GA sta per Gianni Agnelli, l'Avvocato che possedeva una Lancia Delta Cabrio oltre che un'altra lunghissima serie di vetture esclusive, e le cui iniziali vennero apposte sulla monoposto in occasione del decennale della sua morte. Leclerc ha potuto far “cantare” lo strepitoso V10 Ferrari da 840 cavalli, un suono sublime che purtroppo con l'avvento delle ultime motorizzazioni non è più stato replicato.

L'evento è stato filmato con tanto di telecamera on board, visto che lo stesso Charles Leclerc ha voluto condividere il tutto con il grande pubblico. Il video ha fatto il giro del mondo e lascia incollati per circa un minuto e mezzo allo schermo, rapiti dalla bellezza delle immagini e dal suono soave emesso dalla monoposto del Cavallino Rampante. "Senza parole. Siediti e goditelo", è la didascalia che accompagna il post del video, mentre lo stesso pilota monegasco ha commentato dopo la prova: "Giornata incredibile alla guida di questa belva 2003 ad Abu Dhabi. Grazie per questa giornata stupenda".

La Ferrari F2003 GA usata dal pilota della Rossa appartiene a Thomas Flohr, presidente di VistaJet e storico appassionato del Cavallino Rampante, e all'evento era presente anche Jean Todt, fra i grandi protagonisti dell'epoca d'oro della Ferrari.

Un video, quello che trovate più in basso, quindi carico di emozioni, tenendo conto di cosa rappresenti la F2003 GA, a cominciare da Michael Schumacher, che Ferrari ha omaggiato per il suo 54esimo compleanno, passando poi da Leclerc, verso cui le aspettative sono altissime quest'anno, e arrivando poi a Jean Todt, personaggio amatissimo assieme a Ross Brown dai tifosi della Rossa. La speranza è che questa giornata di festa possa essere in qualche modo di buon auspicio in vista dell'imminente inizio di stagione 2023. Prima di congedarci vi ricordiamo che la nuova Ferrari F1 verrà presentata il prossimo 14 febbraio.