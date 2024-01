Leclerc-Ferrari, trapelate le cifre del nuovo contratto: il monegasco è sempre più ricco

E' di questa settimana la notizia del rinnovo del contratto ufficiale di Charles Leclerc con Ferrari. Il monegasco resterà ancora a lungo a Maranello anche se il comunicato della Rossa non ha fatto chiarezza su durata dell'accordo e cifre in ballo.

Ovviamente non è d'obbligo per il Cavallino Rampante comunicarlo, ma la curiosità è tanta e per cercare di spazzare via un po' di dubbi abbiamo spulciato il Corriere della Sera che sembra abbia accesso a notizie riservate.

Stando a quanto specificato dal quotidiano, la Ferrari lo ha blindato accontentandolo nelle richieste economiche; sembra infatti che il monegasco guadagnerà 30 milioni di euro all'anno più altri cinque di bonus, di fatto un aumento di quasi dieci milioni tenendo conto che l'ultimo ingaggio era di 25 milioni annui.

Ma c'è di più perchè stando a quanto scrive ancora il quotidiano di via Solferino, il Cavallino Rampante gli avrebbe “riconosciuto il ruolo di leader nel progetto di rilancio diretto da Fred Vasseur”. Ciò significa che dal 2024 ci sarà una prima guida in Ferrari, cosa che fino ad oggi era sempre stata smentita proprio dal team principal.

A conferma di questa indiscrezione il fatto che Carlos Sainz non abbia ancora rinnovato il suo contratto. Lo spagnolo, il cui accordo terminerà alla fine di quest'anno, vorrebbe un biennale, ma la firma tarda ad arrivare nonostante lo stesso sia stato l'unico la scorsa stagione a vincere un Gran Premio nel dominio Red Bull, la famosa vittoria di Singapore con tanto di trucco geniale.

All'orizzonte continua ad esservi quindi Audi, che dal 2026 entrerà in Formula 1 e che è legata al padre dello spagnolo, fresco di quarta vittoria nella Parigi Dakar. Restano ancora dubbi sulla durata del contratto di Leclerc, ma secondo il Corriere della Sera è probabile che nell'intesa siano state sottoscritte varie opzioni, fra cui una via di uscita per il pilota dopo il 2026, qualora il nuovo progetto con i regolamento inediti, non dovesse dare i risultati sperati.