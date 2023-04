Leclerc criptico: 'Amo la Ferrari, Mercedes? Mai avuto contatti, almeno per il momento'

Non si placano i rumors sul futuro di Leclerc. Dopo che Helmut Marko ha svelato l'esistenza di una clausola particolare nel contratto con la Ferrari, è stato lo stesso talento monegasco ad alimentare le voci e le indiscrezioni degli ultimi mesi.

Parlando ieri da Baku dove si terrà il nuovo format con le doppie qualifiche, Leclerc ha svelato di amare la Ferrari ma nel contempo ha rilasciato delle parole un po' criptiche sul suo futuro e su Mercedes.

Parlando delle Frecce d'argento, a domanda precisa se avesse già avuto dei contatti con la scuderia tedesca, ha spiegato: "Non c'è ancora stato un colloquio con Mercedes, almeno non per il momento".

Dichiarazioni che potrebbero voler dire tutto o nulla, ma che non sembrano chiudere definitivamente le porte ad un suo trasferimento. In ogni caso Leclerc ha aggiunto: "Sono completamente concentrato sul progetto che ho oggi: ovvero la Ferrari. Mi fido ciecamente del team e sono fiducioso per il futuro, poi vedremo”, altra porta aperta sul futuro.

Poi Leclerc ha proseguito: "Sono completamente impegnato con la Ferrari e amo la Ferrari. È sempre stato un sogno per me essere in questa squadra - e la mia priorità principale è vincere il campionato del mondo con la squadra, quindi no, trasferirmi alla Mercedes non è qualcosa nella mia mente”.

Il contratto di Leclerc scadrà fra poco meno di due anni, al termine della stagione 2024, e il team principal Frederic Vasseur, ha detto di non “aver paura” che il suo pilota di punta possa essere tentato di trasferirsi altrove. “Ne discuteremo nel corso della stagione", ha aggiunto l'ex capo di Alfa Romeo: "Avremo tempo per discuterne. Non sono affatto spaventato e penso che non sia il momento giusto per discuterne".

Leclerc ha infine rilasciato alcune parole sulla Ferrari SF-23 spiegando: "Stiamo valutando il percorso da intraprendere, finora la macchina non ha funzionato come volevamo. Ma questo non vuol dire che dobbiamo cambiare completamente già da ora. Siamo consapevoli che il passo in avanti da fare sia molto importante, ma so anche cosa sta succedendo in Ferrari e il percorso che vogliamo intraprendere: per questo, se c'è una squadra che può farcela, questa siamo noi".