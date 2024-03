Leclerc sicuro su Bearman, 'Solo questione di tempo per vederlo in una squadra di F1'

Carlos Sainz, pilota numero 55 della scuderia Ferrari, ha purtroppo dovuto saltare la seconda gara della stagione di F1 in Arabia Saudita, lasciando il sedile al giovanissimo pilota diciottenne Oliver Bearman.. Reduce da una prova eccellente, il pilota ha raccolto i complimenti di Charles Leclerc.

Qualificandosi all'undicesimo posto dopo aver sfiorato il Q3, sfuggitogli per appena 36 millesimi, il giovane pilota britannico, sostituto di Sainz che ha dovuto operarsi di appendicite, ha tirato fuori "gli artigli" eguagliando il passo di piloti molto più esperti. Inoltre il pilota diciottenne si è reso protagonista di alcune battaglie durante la gara, riuscendo ad accaparrarsi il settimo posto al traguardo.

Tempestivi i complimenti del pilota monegasco della Ferrari, Charles Leclerc, il quale ai microfoni dei media ha espresso il suo stupore e la sua stima nei confronti della giovane promessa che ha mostrato una grande attitudine al lavoro e al sacrificio in pista, dichiarando inoltre che a suo parere Bearman potrebbe ottenere "a breve" un posto nel paddock. "È stato davvero incredibile, ha dimostrato all'intero paddock di cosa è capace" ha detto Leclerc, "non penso che passerà molto tempo prima di vederlo in pianta stabile nel paddock", ingaggiato da qualche squadra aggiungeremmo noi.

"Il predestinato" ha inoltre aggiunto, complimentandosi con il britannico, che ha avuto la possibilità di salire sulla monoposto solo nelle FP3, sottolineando lo svantaggio in termini di conoscenza della vettura, a differenza degli altri piloti che hanno guidato nelle FP1 e FP2.

In conclusione Leclerc ha mostrato apprezzamento anche per l'entusiasmo mostrato dall'esordiente in F1, in quanto ha passato tutto il weekend presente nel paddock esprimendo la sua gioia e il suo interesse verso la sua più grande passione.

Molto bello anche l'abbraccio a fine gara tra Bearman e Hamilton: il giovane britannico potrà seguire le orme del sontuoso connazionale?