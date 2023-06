Leclerc, alta tensione con i box: 'Voglio le soft ragazzi!'. Ma gli montano le hard

Ennesimo momento di tensione al muretto Ferrari. In occasione del Gp di Spagna dello scorso weekend si è tenuto un vivace scambio di parole tra Charles Leclerc e Xavier Marcos, l'ingegnere di pista dello stesso pilota monegasco.

La prima sfuriata di Leclerc ai box era arrivata con il Gp del Bahrein, primo appuntamento della stagione. Lo stesso si era verificato in Arabia Saudita con Leclerc che aveva gridato “Sveglia!” al suo team, prima del caos in qualifica durante il Gp di Monaco.

Una serie di “misunderstandings” che sembrano non finire mai, così come si è verificato non più tardi due giorni fa in Catalogna. Il tutto è avvenuto di preciso alle ore 15:52, poco prima del secondo pit-stop di Leclerc.

Il monegasco era al momento nono, a tre secondi da Gasly, che si sarebbe poi fermato nel giro di breve tempo. "Gasly è dietro a Piastri – le parole di Xavier Marcos Pedros - sta iniziando a lamentarsi delle sue gomme. Dobbiamo stare attenti quando acceleriamo e stiamo ancora pensando al piano A per l'ultimo stint. Fammi sapere cosa pensi del Piano A”. Leclerc replica: "Sì, sì, il piano A va bene. Il piano B mai!".

Ovviamente nessuno al di fuori del team Ferrari sa cosa significhi Piano A o B, ma lo si può dedurre da quanto avviene dopo: il piano A sono le gomme morbide mentre il B le hard. Passano sei minuti e Marcos Pedros contatta Leclerc con l'ordine di cambiare le gomme: "Entra ai box questo giro. Gomme dure".

A quel punto il monegasco appare giustamente disorientato: "No, no! Andiamo piano, ragazzi. Box comunque?", la replica, "Sì. Ora nox, ora nox. mettiamo Hard, mettiamo Hard", esattamente l'opposto di quanto concordato in precedenza.

Un cambio gomme che pare abbia lasciato un po' di amaro in bocca in Leclerc visto che, uscito dai box, ha di fatto mantenuto il silenzio radio fino alle ore 16:32 quando ha tagliato il traguardo in 11esima posizione, ignorando anche la richiesta delle ore 16:17 di “fornire un aggiornamento”.

Solo una volta superata la bandiera a scacchi il pilota Ferrari chiederà: "Carlos (Sainz) ha avuto problemi con la dura?" e Marcos Padros replicherà: "No, non ha avuto problemi con la dura. Era la gomma più veloce per lui".