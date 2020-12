LeBron James sfreccia a bordo della sua Porsche 918 Spyder

LeBron James non è soltanto un fenomeno della pallacanestro, ma sembra avere anche ottimi gusti in fatto di automobili. Il cestista quattro volte campione NBA, l'ultima volta con i Los Angeles Lakers quest'anno, è stato ripreso mentre sfreccia su di una Porsche 918 Spyder.

LeBron è stato uomo immagine per alcune case automobilistiche, durante il Super Bowl del 2020 è apparso nei grandi schermi per annunciare l'Hummer EV, mentre in precedenza KIA lo aveva assunto per spingere le vendite della K900. Sicuramente il cestista non disdegna la berlina coreana ed è interessato al nuovo Hummer elettrico, eppure chi non preferirebbe una bella 918 Spyder? L'hypercar di Stoccarda è dotata di un V8 aspirato da 4,6 litri, assistito da due motori elettrici, per un totale di 887 CV.

Nel video LeBron saluta l'instagrammer e30alex99 e poi sfreccia via, mostrando un'altra chicca della sua auto: la targa "KING 918". King James è uno dei suoi tanti soprannomi. Auto veloci, al culmine dell'ingegneria e veri oggetti di culto: Porsche e altre poche aziende possono godere della pubblicità "gratuita" garantita dai proprietari VIP. La 918 è parte anche dell'immenso garage di Zlatan Ibrahimović, il fuoriclasse del Milan l'ha affiancata ad altre chicche quali Ferrari Monza SP2 e Maserati Gran Turismo. Cristiano Ronaldo potrebbe essere il proprietario di uno dei dieci esemplari di Bugatti Centodieci, sarebbe l'ennesimo trofeo per il campione portoghese.