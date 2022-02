LeBron James fa muovere il suo Hummer EV come un granchio nel nuovo spot

Il mercato automotive USA si appresta a cambiare per sempre: alcuni dei più famosi veicoli tradizionali sono ormai diventati elettrici, pensiamo al Ford F-150 Lightning oppure all'Hummer EV, con GMC che ha appena lanciato uno spot con LeBron James per sponsorizzare il CrabWalk.

Come si può intuire dal nome della funzione, il nuovo Hummer EV è capace di camminare come un granchio. Non come un granchio qualsiasi però: l'enorme SUV elettrico è il re di tutti i granchi. Lo spot, che ha debuttato una settimana dopo il SuperBowl al NBA All-Star Game, si chiama non a caso King of CrabWalk e racconta di un gruppo di granchi che dal mare inizia un viaggio verso la città alla ricerca di "qualcosa", vanno infatti a caccia del loro re per adularlo e omaggiarlo.

Alla vista di tutti i granchi, il campione della NBA non può fare altro che dar loro ciò che vogliono: far camminare il suo Hummer EV come uno di loro. Il SUV elettrico piega tutte e quattro le sue ruote di 10 gradi, procedendo così in diagonale esattamente come un granchio. Ricordiamo che l'Hummer EV Edition 1 è stato lanciato negli USA lo scorso dicembre 2021 a un prezzo di 110.000 dollari, al cambio poco meno di 100.000 euro. Un'edizione di partenza che sarà seguita dall'Hummer EV3X il prossimo autunno a un prezzo di 99.995 dollari. Nonostante la stazza, l'Hummer EV è persino in grado di impennare.