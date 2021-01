LeBron James ci mostra l'attesissimo Hummer EV nella 'Edition 1'

Se c'è un imminente veicolo dentro al quale vorrebbero farsi immortalare parecchie celebrità statunitensi, quello è sicuramente il nuovo GMC Hummer EV (neanche il Cybertruck di Tesla scherza), e infatti la brillante star dell'NBA che risponde al nome di LeBron James ha appena pubblicato un interessante video sull'enorme mezzo elettrico.

L'esemplare nella clip in alto non è di sua proprietà, ma serve a dare un'idea su alcuni elementi prima del debutto ufficiale sul mercato. Dal nostro canto crediamo che la sua estetica sarà estremamente simile a quella che vedremo a breve in strada in "Edition 1" che, lo ricordiamo, costerà più di 100.000 euro e rappresenterà l'unica acquistabile durante il primo anno di produzione.

Il modello base invece dovrebbe andare a piazzarsi intorno agli 80.000 euro ma probabilmente non la vedremo prima della fine del 2022. Per il momento l'unica tonalità disponibile è quella bianco perla, a contrastare il tettuccio in nero e i cerchi bronzei. Non mancheranno però numerosi accessori e gadget vari, in grado di incrementare sensibilmente le doti in fuoristrada (spettacolare l'andatura "a granchio").

Giusto per fare un esempio, il pacchetto Extreme Off-Road porterà con sé cerchi da 18 pollici con colossali pneumatici Wrangler All Territory da 35 pollici, una protezione metallica per il fondo del veicolo con tanto di telecamere per il monitoraggio del suolo e piastre "paramotore" sull'avantreno. A seguire troviamo pure delle sospensioni ad aria adattive e il portellone GMC MultiPro, comodo e versatile.

Non dimentichiamo poi di menzionare le caratteristiche tecniche dell'Hummer elettrico, il quale scaricherà al suolo quasi 1.000 cavalli di potenza e una coppia persino più elevata. Non vediamo l'ora di poterlo ammirare mentre si scatena.

Nel caso in cui voleste approfondire delle specifiche tecniche dell'Hummer vi rimandiamo all'ufficializzazione avvenuta lo scorso ottobre, ma vogliamo avviarci a concludere citando un prodotto concorrente sul quale i consumatori americani hanno puntato parecchio: pare che il Lordstown Endurance abbia sfondato il muro dei 100.000 preordini, e quando arriverà sul mercato garantirà 400 chilometri di autonomia e 600 cavalli di potenza.