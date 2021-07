Leasys Electric Summer: Peugeot e208 e nuova 500 elettrica in promo per tutto luglio

Il noleggio a lungo termine è una soluzione sempre più diffusa nel nostro Paese e Leasys di Stellantis è una delle aziende del settore a stipulare più contratti in assoluto. Ora la società ha lanciato la sua Electric Summer, un mese di offerte elettriche valide dall’1 al 31 luglio.

Il brand Stellantis propone un mese di offerte green, con soluzioni pensate per qualsiasi meta e durata. In particolare i pacchetti coinvolti dalle promo sono Leasys Unlimited e Leasys Miles. il primo offre chilometri e ricariche illimitati per le lunghe percorrenze, il secondo è una formula pay per use adatta per chi usa in modo discontinuo la vettura.

Con Leasys Unlimited si potrà noleggiare una Peugeot e208 Active a 479 euro al mese per 36 mesi, senza limiti di percorrenza. Con Leasys Miles invece una nuova Fiat 500 Elettrica Action si può avere a 269 euro al mese con un costo aggiuntivo di 0,18 euro per ogni km percorso. I primi 1.000 km però sono inclusi nel canone.

Inoltre i clienti Leasys potranno accedere gratuitamente all’ampia rete di ricarica dei Leasys Mobility Store sparsi sul territorio, oltre ad avere un cavo per la ricarica sia domestica che pubblica e l’E-Mobility Card, con la quale poter ricaricare tramite le colonnine pubbliche segnalate sull’app Leasys UMove.