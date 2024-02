Leasing sociale, boom in Francia: più di 50mila richieste, stato costretto a stopparlo

Il leasing sociale è stato un vero e proprio successo in Francia al punto che il governo è stato costretto ad interrompere le richieste, come precisato dai francesi di auto-infos.fr. Si parla di più 50mila ordini, con ben 20mila di auto vendute nel solo primo mese.

Manca il decreto ufficiale statale ma di fatto l'iniziativa è stata bloccata anche perchè alcuni concessionari hanno iniziato a ritirarsi dal sistema. In ogni caso tutti gli ordini prima del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale verranno evasi, per tutti gli altri bisognerà aspettare che la misura venga rifinanziata.

Secondo i media transalpini, sembra che il mercato delle auto elettriche non abbia comunque ottenuto quello slancio sperato, ed inoltre, si tratta di un sistema che prevede comunque dei rischi finanziari associati al rendimento del noleggio dopo tre anni. Sembra che alcuni operatori abbiano sovrastimato il valore di rivendita dei veicoli per ridurre in maniera un po' artificiale le rate mensili a meno di 100 euro, senza dimenticarsi che la forte concorrenza sui prezzi dell'elettrico ha aumentato le incertezze circa il valore finanziario degli stessi veicoli, il famoso prezzo dell'usato che risulta quanto mai difficile da prevedere per quanto riguarda una green.

Non solo rose e fiori quindi per il leasing sociale, ma in ogni caso la misura potrà essere giudicata in maniera definitiva solo nei prossimi anni, nel frattempo il ministro dell'industria e dell'energia, Roland Lescure ha fatto sapere: “Il sistema è stato vittima del suo successo. Sta andando un po' più velocemente di quanto pensassimo. Forse rallenteremo un po’, ci daremo il tempo di produrre e poi accelereremo, accelereremo, accelereremo…” .

Si parla della possibilità che la misura venga rifinanziata solamente nel 2025, di conseguenza coloro che volessero acquistare una vettura a batteria nel corso di quest'anno, dovranno attendere, a meno di novità in arrivo nei prossimi mesi.

Una misura del genere sarebbe applicabile in Italia? Sicuramente il leasing sociale rappresenta un peso per le casse dello Stato, e per l'Italia, già oberata da miliardi di euro di debito, non sarebbe la misura più adeguata, ma nel contempo potrebbe rappresentare l'unico modo per far esplodere definitivamente le green anche nello stivale, tenendo conto della quota irrisoria attuale delle auto elettriche.

In attesa di novità e dell'ufficializzazione degli incentivi auto 2024, c'è chi sta cercando di praticare degli sconti molto importanti anche da noi, come ad esempio Renault che regala un bonus di 13.750 euro con la Twingo a 40 euro al mese, una sorta di leasing sociale italiano.