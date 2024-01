Leasing sociale, più di 20mila elettriche vendute in un mese in Francia: quando da noi?

In Francia hanno forse trovato la chiave per la diffusione delle auto elettriche, ed è il leasing sociale. Da quando è stato lanciato, dallo scorso uno gennaio 2024, i francesi hanno richiesto in massa il bonus, esaurito in meno di un mese.

Il leasing sociale è rivolto ai cittadini meno abbienti che possono così pagare un'auto elettrica a soli 100 euro al mese, ma spesso e volentieri anche di meno. Basti pensare che nell'elenco di auto di Stellantis in leasing si parte da 49 euro al mese, una cifra decisamente interessante tenendo conto che la maggior parte delle vetture a batteria ha un listino che si aggira sui 30mila euro.

Ma come funziona? In poche parole lo Stato si fa carico della maxi rata iniziale, mentre al cittadino non resta altro che pagare la rata mensile. Si tratta di un contributo che ha un massimo di 13mila euro lo stesso tra l'altro previsto anche per gli incentivi auto 2024 pronti ad essere varati anche in Italia.

Come scrive Repubblica, inizialmente la Francia aveva aperto a tutti i produttori il leasing sociale, e i cinesi si erano fatti decisamente ingolosire dall'iniziativa, poi Macron ha optato per legare gli incentivi anche al luogo di produzione delle auto.

Nell'elenco rientrano quindi le 9 auto di Stellantis suddette (a cui si aggiungerà la nuova Fiat Panda), quattro Renault (Twingo elettrica, Megane E-Tech, Zoe e Kangoo elettrica), la Hyundai Kona e la Nissan Leaf, oltre a Volkswagen che a breve prenderà parte all'operazione.

Il risultato è che Stellantis ha già chiuso quasi 20mila contratti, così come spiegato da Christophe Béchu, ministro francese per la Transizione Ecologica, e visto l'enorme successo il governo ha deciso di continuare ad alimentare l'incentivo fino a che ci saranno fondi.

Inizialmente la misura era stata finanziata con 260-325 milioni di euro, ma ora si attingerà dagli 1,5 miliardi di euro previsti dalla finanziaria 2024. Un successo sotto gli occhi di tutti, e la speranza è che anche in Italia possa a breve arrivare un'iniziativa simile tenendo conto che le auto elettriche nel nostro Paese hanno una quota di mercato solo del 4,2 per cento.