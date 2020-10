Il leasing è il futuro? Il noleggio di auto a lungo termine vola in UK

Nel Regno Unito, nel corso degli ultimi mesi, abbiamo assistito ad un vero e proprio boom relativo ai leasing delle auto elettriche. Il fenomeno era in crescita già da molti anni, ma grazie ai recenti incentivi statali la curva ha avuto un'impennata senza precedenti.

Stando ai dati diffusi dagli specialisti di Octopus Electric Vehicles, la crescita delle EV noleggiate si attesta su un +157 percento dall'inizio di quest'anno, mentre quella inerente le vetture tradizionali ha fatto segnare un +52 percento.

Come abbiamo già accennato, ad aprile il governo britannico ha eliminato una specifica tassa, la quale rispondeva all'acronimo BIK e gravava su coloro che possedevano un'auto elettrica. Ciò ha senz'altro favorito il sistema di leasing ma, di contro, la BIK è ancora in vigore sulle autovetture a combustione interna.

Queste le parole di Fiona Howarth, CEO di Octopus Electric Vehicles, nel merito:"Le EV hanno già senso dal punto di vista ambientale e finanziario, e i tanti benefici della guida elettrica parlano da soli. Le EV sono divertenti da guidare, fanno bene al pianeta, e garantiscono spese di manutenzione molto più basse rispetto a quelle necessarie per auto equivalenti a benzina o diesel. In assenza di scalini d'ingresso eccessivi, con grossi risparmi tassativi e con l'offerta di auto elettriche sempre crescente, non è una sorpresa assistere a una crescita così forte."

A supporto delle affermazioni di Howarth abbiamo i dati relativi alla vendita di auto elettriche nel vecchio continente le quali, nonostante vadano alla grande, possono persino migliorare nel prossimo futuro. Nel frattempo l'Unione Europa vuole accorciare ancora i tempi della sostituzione del parco auto attuale con uno molto più sostenibile a livello ambientale. E' per questo motivo che le norme per il 2030 si fanno sempre più stringenti. Per concludere tornando nel Regno Unito, è interessante sapere che è appena partito un esperimento inerente alcuni tratti autostradali, i quali vedranno abbassati i limiti di velocità per ridurre le emissioni di gas serra.