Leapmotor T03, la piccola cinese che sfida la Fiat 500: elettrica da 280 km e 20mila euro

Torniamo a parlare delle piccole auto elettriche cinesi, city car che sul mercato italiano non sono ancora diffuse ma che in patria vantano una discreta autonomia (soprattutto se usate in città) e un prezzo stracciato.

Negli scorsi giorni vi abbiamo ad esempio parlato della Panda Knight, piccola elettrica da 5.000 euro, mentre oggi è la volta della Leapmotor T03, un altro EV Made in China alquanto interessante.

Rispetto alla Knight, la T03 ha già fatto il grande passo, lo sbarco in Europa, precisamente in Francia e Israele, e anche per questo costa ben di più, 20mila euro. Un prezzo comunque interessante tenendo conto che in Italia la top 5 delle auto elettriche meno care parte da 21mila euro, e che di conseguenza, con eventuali incentivi, si rischia di portarsela a casa a 15mila euro se non addirittura di meno.

Leapmotor l'ha presentata al recente Salone di Monaco ed esteticamente ricorda sia la Fiat 500 quanto la Renault Twingo. Interessante la sua autonomia, 280 km con una ricarica, per una batteria agli ioni di litio da 41,3 kWh e un motore da 109 cavalli e 158 Nm di coppia. Per ricaricarla, dal 30 all'80% servono invece 36 minuti, non proprio un fulmine ma chi ha la possibilità di avere una colonnina a casa può dormire senza troppi problemi.

A livello di dimensioni parliamo di una city car, lunga 3,62 metri, larga 1,65 e alta 1,57, numeri perfetti per circolare in città ma volendo anche per una gita fuori porta. Attenzione però, è omologata per 4, e dietro non è che si sta proprio comodi, comodi.

Aprendo le portiere troviamo uno schermo da 10,1 pollici a centro plancia, mentre davanti al guidatore ce ne è uno da 8. Presenti altre funzioni interessanti come il cruise control adattivo, il rilevamento di stanchezza, l'app per gestire da remoto clima e ricarica e molto altro ancora. Insomma, una piccola elettrica molto sfiziosa, che non è da escludere possa arrivare anche in Italia.