Leapmotor presenta il SUV C10 e il sistema LEAP 3.0: tutto pronto per l'Europa

Dopo il debutto della C01, Leapmotor ha esordito al Salone dell'Auto di Monaco 2023 con una conferenza stampa focalizzata sulla tecnologia condivisa. Durante l'evento, sono stati presentati il nuovo modello C10 e l'architettura LEAP 3.0.

Il Leapmotor C10 rappresenta il veicolo di punta della nuova architettura LEAP 3.0, nonchè un importante passo per l'espansione globale del marchio. L'architettura LEAP 3.0 offre un'alta integrazione tra componenti elettrici ed elettronici e comprende tecnologie avanzate come il sistema CTC 2.0, un innovativo sistema di trazione elettrica raffreddato ad olio, un cockpit intelligente basato sul chipset Qualcomm Snapdragon 8295 e un sofisticato sistema di guida autonoma. Questa architettura rispetta gli standard globali e promuove l'intercambiabilità al 88%, assicurando intelligenza, comfort e sicurezza in tutti i prodotti.

Questa nuova architettura, basata su una piattaforma di super elaborazione centrale, unisce il conducente al cockpit creando una sinergia tra i due durante la guida. La casa cinese ha migliorato la sua tecnologia CTC con la versione 2.0, migliorando la sicurezza e introducendo un sistema di gestione della batteria (BMS) che migliora l'autonomia, le prestazioni e la velocità di ricarica.

Il sistema di guida intelligente è dotato di 30 sensori ad alte prestazioni, tra cui LiDAR e telecamera HD da 8 milioni di pixel, supportati da un SoC NVIDIA DRIVE Orin da 254 TOPS per funzionalità di assistenza alla guida intelligenti (NAP). Inoltre, Leapmotor starebbe anche collaborando con Stellantis per la realizzazione di una nuova piattaforma per Ev.